新竹縣府宣布啟動捷運計畫 進入規畫路網階段

新竹縣府今天宣布啟動捷運路網計畫，縣長楊文科表示，將透過大眾捷運路網串聯竹北生活圈、新竹科學園區、高鐵特定區和新竹舊城區等，翻轉新竹縣其他鄉鎮的都市發展。

楊文科表示，新竹縣近年人口成長與年輕化，縣府積極推動大眾運輸改善交通，今年5月就已確定投入2500萬元進行「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估暨新竹藍線可行性研究」，其中由交通部補助1200萬元，縣府自籌1300萬元，研究將規畫整合各區交通，帶動大新竹區域發展。

他提到，可行性研究預計2024年完成規畫結果，未來將以竹北生活圈串聯其他鄉鎮、高鐵特定區、竹科和新竹舊城區進行路網計畫，而研究當然也會整合新竹市大眾捷運整體路網規畫結果，希望以新竹縣市政府共同合作「大新竹輕軌捷運計畫」，建構完善的大眾運輸路網藍圖。

縣府交旅處長游志祥說明，其中新竹藍線輕軌可行性規畫主要為東西向路線，東側終點為高鐵新竹站，未來由此處銜接新竹市輕軌紅線，可往返竹科，往西則經過光明六路生活圈，如喜來登飯店、遠百竹北，至台鐵頭前溪橋附近，再往南銜接回新竹市輕軌，形成環狀路線。