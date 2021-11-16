快訊

陳建仁「打過高端實驗」赴東歐恐受阻 指揮中心回應

因應春節需求！集中檢疫所明上午10時開搶 分兩梯次預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣府宣布啟動捷運計畫 進入規畫路網階段

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科15日召開計畫啟動會議，正式宣布新竹縣邁入捷運整體路網規畫階段。圖／縣府提供
縣長楊文科15日召開計畫啟動會議，正式宣布新竹縣邁入捷運整體路網規畫階段。圖／縣府提供

新竹縣府今天宣布啟動捷運路網計畫，縣長楊文科表示，將透過大眾捷運路網串聯竹北生活圈、新竹科學園區、高鐵特定區和新竹舊城區等，翻轉新竹縣其他鄉鎮的都市發展。

楊文科表示，新竹縣近年人口成長與年輕化，縣府積極推動大眾運輸改善交通，今年5月就已確定投入2500萬元進行「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估暨新竹藍線可行性研究」，其中由交通部補助1200萬元，縣府自籌1300萬元，研究將規畫整合各區交通，帶動大新竹區域發展。

他提到，可行性研究預計2024年完成規畫結果，未來將以竹北生活圈串聯其他鄉鎮、高鐵特定區、竹科和新竹舊城區進行路網計畫，而研究當然也會整合新竹市大眾捷運整體路網規畫結果，希望以新竹縣市政府共同合作「大新竹輕軌捷運計畫」，建構完善的大眾運輸路網藍圖。

縣府交旅處長游志祥說明，其中新竹藍線輕軌可行性規畫主要為東西向路線，東側終點為高鐵新竹站，未來由此處銜接新竹市輕軌紅線，可往返竹科，往西則經過光明六路生活圈，如喜來登飯店、遠百竹北，至台鐵頭前溪橋附近，再往南銜接回新竹市輕軌，形成環狀路線。

他表示，藍線輕軌也預計將成為竹北生活圈重要大眾捷運路網之一，也是延伸其他鄉鎮的主要骨幹路網，可望有效舒緩縣市交通、改善停車問題和生活機能，讓大新竹生活圈更加便利。

新竹藍線輕軌經過喜來登飯店、遠百竹北等核心商圈，將成為新竹縣捷運主要骨幹路網。記者巫鴻瑋／攝影
新竹藍線輕軌經過喜來登飯店、遠百竹北等核心商圈，將成為新竹縣捷運主要骨幹路網。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 捷運 楊文科

延伸閱讀

湖口高中遷校下個月將招標 王爺壟運動公園也正在改善

關西再傳工廠排廢水 議員飆罵環保局、縣長重話喊關廠

新竹縣長照一床難求 楊文科：鼓勵現有機構增加床數

新竹縣宣布疫苗隨到隨打 68處醫療院所提供AZ、BNT

相關新聞

2900萬元修舊如舊 南庄鄉東村宿舍日本風觀光新亮點

苗栗縣歷史建築林務局南庄東村宿舍，見證樟腦、林業興衰史，觀光局參山國家風景區管理處花費2900萬元修舊如舊，今天委外營運...

新竹縣府宣布啟動捷運計畫 進入規畫路網階段

新竹縣府今天宣布啟動捷運路網計畫，縣長楊文科表示，將透過大眾捷運路網串聯竹北生活圈、新竹科學園區、高鐵特定區和新竹舊城區...

湖口高中遷校下個月將招標 王爺壟運動公園也正在改善

延宕多年的湖口高中遷移案，今天在新竹縣議會上傳出新進度，縣長楊文科表示原本礙於經費遲遲無法發包，目前預算已拉高到9億5千...

石門水文化館今開幕 透過軟性水文化吸引國人認識水庫

桃園石門水庫不只風景漂亮，更是供應北部民生用水的重要命脈，經濟部水利署北區水資源局今上午在石門水庫依山閣前廣場舉行「石門...

關西再傳工廠排廢水 議員飆罵環保局、縣長重話喊關廠

新竹縣關西鎮今天上午再度傳出工廠排放廢水汙染溪流，當地民眾發現利汎科技排水口冒大量不明泡泡，氣得前往廠區討說法，警方也派...

解決國1桃園南崁塞車 蘆興南路交流道及拓寬春節前通車

桃園市國道1號桃園交流道長期交通塞車，中正北路「半套」交流道無法疏解車流，交通部、桃園市政府2年多前動工興建國1蘆興南路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。