湖口高中遷校下個月將招標 王爺壟運動公園也正在改善

延宕多年的湖口高中遷移案，今天在新竹縣議會上傳出新進度，縣長楊文科表示原本礙於經費遲遲無法發包，目前預算已拉高到9億5千萬元，12月將正式上網招標；縣議員陳栢維則要求高中遷移盡快進行，同時關心王爺壟運動公園改善進度。

陳栢維表示，湖口近年因王爺壟重劃區不斷有新建案，湖口的人口也逐年不斷增加，討論多年的湖口高中要遷移至王爺壟重劃區、中正路二段與達生路口的計畫，希望縣府能盡快執行，他說「此案今日不做，明日後悔，鄉親都希望看到全新的湖口高中能夠早日完工，讓學生能夠有更好的學習環境。」

楊文科表示，湖口高中遷移案是在很早以前就已完成建築規畫設計，但礙於經費關係，遲遲無法發包，不過他上任以後便積極爭取經費，將原先最早4億元預算，不斷調整研議，也因原物料上漲最後以9億5千萬元來招標，目前預計11月底前辦公開閱覽，12月正式上網招標，更歡迎各營建業踴躍參與；教育處長楊郡慈則說，遷移案有9億5千萬元經費，目前符合市場行情，有望順利完成招標。

湖口高中王爺壟新校區，計畫興建高中部30班，並分為2期進行，第一期校舍包含普通教室24間、一般專科教室28間、行政辦公室16間、圖書館及戶外300公尺運動場；第二期則將興建學生宿舍及活動中心。

陳栢維同時希望教育處能夠做好督促王爺壟運動公園改善工程廠商的角色；楊郡慈回應，王爺壟運動公園改善工程已在上個月20日完成決標，將針對圍欄、遷移槌球場燈柱、涼亭座椅、遮雨採光棚等進行施作，預計下個月20日前就能完工；楊文科則說近期就能移交給公所，盡快開放民眾使用。