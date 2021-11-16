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石門水文化館今開幕 透過軟性水文化吸引國人認識水庫

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
經濟部水利署北區水資源局今上午在石門水庫依山閣前廣場舉行「石門水文化館」開幕典禮，希望透過軟性的水文化吸引更多國人認識水庫。記者翁唯真／翻攝
經濟部水利署北區水資源局今上午在石門水庫依山閣前廣場舉行「石門水文化館」開幕典禮，希望透過軟性的水文化吸引更多國人認識水庫。記者翁唯真／翻攝

桃園石門水庫不只風景漂亮，更是供應北部民生用水的重要命脈，經濟部水利署北區水資源局今上午在石門水庫依山閣前廣場舉行「石門水文化館」開幕典禮，希望透過軟性的水文化吸引更多國人認識水庫。

位於石門水庫依山閣1樓的石門水文化館，原定於今年5月開幕，受疫情影響延至今日，水利署副署長王藝峰致詞表示，石門水庫在台灣水資源建設史上具重要地位，因此北水局嘗試從水文化觀點介紹，不僅看石門水庫60年來面對環境挑戰所作的硬體改變，更看桃園台地300年來水資源利用發展史，給人耳目一新之感，石門水文化館開幕是個好的開始，希望後續有更多水庫投入，以軟性的水文化吸引更多國人認識水庫。

北水局長江明郎導覽解說時說，石門水庫已營運將近一甲子，是桃園台地300年來水資源利用發展的極致，繼清代埤塘、日本時代的桃園大圳後，成功的將大漢溪水重新送回桃園台地，使大漢溪成為桃園母親河；石門水庫不僅提供桃園所需珍貴水資源，其本身不斷的升級改造與迭代更新，成功的克服濁度對水庫供水影響，及淤積對水庫壽命衝擊。

石門水文化館設有常設及特展區，常設展區有2主題，桃園台地300年及石門水庫一甲子，特展區則是以觀光為主的憶石門，北水局表示常設展區將常態展示，特展區主題則會定期更新，開館時間為每周二至周日上午8時30分至下午4時30分可自由參觀或預約由珍水志工導覽。

石門水文化館設有常設及特展區，常設展區有2主題，桃園台地300年及石門水庫一甲子，特展區則是以觀光為主的憶石門。記者翁唯真／翻攝
石門水文化館設有常設及特展區，常設展區有2主題，桃園台地300年及石門水庫一甲子，特展區則是以觀光為主的憶石門。記者翁唯真／翻攝

石門水庫 桃園 水資源

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