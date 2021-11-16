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桃園年花1550萬清海岸垃圾 挨批源頭管理沒落實

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
議員舒翠玲質疑，海管處每年都要編大筆預算清海邊垃圾，沙灘上卻處處卡著垃圾和塑膠瓶。圖／舒翠玲提供
議員舒翠玲質疑，海管處每年都要編大筆預算清海邊垃圾，沙灘上卻處處卡著垃圾和塑膠瓶。圖／舒翠玲提供

桃園海岸線長達46公里，近年面臨海洋垃圾的威脅，不只漁民質疑垃圾撈也撈不完，議員也認為市府每年花1550萬清海岸垃圾，卻沒妥善處理周遭的掩埋場，導致海邊垃圾源源不絕。桃園市海管處強調，在執行海岸垃圾清除計畫後，海岸垃圾已經逐年減少，桃園也率全國之先成立「海岸巡護隊」和「海洋環保艦隊」打撈海漂垃圾，成效獲不少漁民肯定。

議員舒翠玲表示，去年她就質疑為什麼海管處每年都要編大筆預算清海邊垃圾，後來觀音居民告訴她，這些錢根本就是消耗預算，附近的保障垃圾掩埋場沒覆網，每次風一吹垃圾就滿天飛。

舒翠玲說，從居民提供的照片可見，沙灘上處處卡著垃圾和塑膠瓶，在長期風吹雨淋下，許多打包垃圾外層的塑膠布早已破損不堪，市府不好好處理源頭，難道每年都要再花一筆錢撿垃圾嗎？因此她動議擱置1550萬的海岸垃圾清除計畫經費。

海管處長林立昌表示，保障掩埋場最底層是不透水布，周邊都設有汙水蒐集跟返送系統處理，並持續進行地下水監測，不會有汙染問題。他解釋，附近海邊的垃圾主要以海漂垃圾為主，在施行海岸垃圾清除計畫後，海岸垃圾的密度已經從107年度的每100平方公尺6公斤，今年降到每100平方公尺3公斤，預計明年再降到每100平方公尺2公斤。

對於漁民反映海漂垃圾增多，林立昌說，桃園已成立16支「海岸巡護隊」，並與中壢、桃園區漁會及中油公司結盟成立3支「海洋環保艦隊」打撈海漂垃圾，漁民都反映垃圾明顯減少，明年市府也會引進一台智慧船，自動清除港區海漂垃圾，再視成效決定是否增購。

中央大學水文與海洋科學研究所所長黃志誠表示，桃園海洋垃圾數量多，跟洋流、地形等先天條件有關，其中不少垃圾跨境漂來，尤其觀音及大園區容易成為海洋垃圾的匯聚點；除了淨灘之外，市府對河川沿岸的垃圾也要有防制作為，才能防止垃圾隨著溪水暴漲時流入海洋。

議員舒翠玲質疑，海管處每年都要編大筆預算清海邊垃圾，附近的保障垃圾掩埋場卻沒覆網，每次風一吹垃圾就滿天飛。記者朱冠諭／翻攝
議員舒翠玲質疑，海管處每年都要編大筆預算清海邊垃圾，附近的保障垃圾掩埋場卻沒覆網，每次風一吹垃圾就滿天飛。記者朱冠諭／翻攝
議員舒翠玲質疑，海管處每年都要編大筆預算清海邊垃圾，沙灘上卻處處卡著垃圾和塑膠瓶。圖／舒翠玲提供
議員舒翠玲質疑，海管處每年都要編大筆預算清海邊垃圾，沙灘上卻處處卡著垃圾和塑膠瓶。圖／舒翠玲提供
議員舒翠玲質疑，海管處每年都要編大筆預算清海邊垃圾，沙灘上卻處處卡著垃圾和塑膠瓶。圖／舒翠玲提供
議員舒翠玲質疑，海管處每年都要編大筆預算清海邊垃圾，沙灘上卻處處卡著垃圾和塑膠瓶。圖／舒翠玲提供

桃園 海洋垃圾 漁民

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