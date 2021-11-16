關西再傳工廠排廢水 議員飆罵環保局、縣長重話喊關廠

新竹縣關西鎮今天上午再度傳出工廠排放廢水汙染溪流，當地民眾發現利汎科技排水口冒大量不明泡泡，氣得前往廠區討說法，警方也派員維持秩序，縣議員更在議會質詢時飆罵環保局未盡責，縣長楊文科則重話「再不改善就關廠處分」。

位於關西鎮大同里的利汎科技已多次被民眾發現排放廢水，日前還爆出鹽酸外洩毒死大量魚蝦，居民上周更拉白布條包廠抗議，利汎總經理鄭隆坤第一時間出面道歉，允諾會盡快做好廢水回收，並出資復育溪流生態，沒想到承諾完沒幾天，又傳排水口冒不明白泡。

縣議員羅仕琦上午在議會質詢時，當場點名環保局長朱振群，飆罵超過10分鐘，怒批環保局派員動作緩慢、未積極稽查，導致工廠一而再再而三汙染水坑溪，不滿環保局放任、未重罰工廠或要求停工，朱振群則澄清今天上午已先要求工廠關閉排汙口，但停工、罰款環保局必須再與工廠研商。

沒想到朱振群此話一出，立刻讓羅仕琦理智線繃斷，還表示氣到快高血壓，怒罵「難道酒駕還在跟犯人討論要罰多少嗎，為什麼汙染水源，環保局需要跟工廠商量」，甚至請教警察局長吳敬田，詢問警方執法是否也有裁量空間，吳敬田則回應「沒有、依法行政」。

羅仕琦則要求環保局3點，第一是時效，環保局派員不要找藉口，第二是發生汙染應該馬上要求停工，不是只要求停排廢水，第三要求建立SOP，明確罰則標準，此外也要求專案處理設自來水，讓當地居民不要再使用可能受汙染的地下水；朱振群則回應會回去檢討。