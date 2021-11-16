解決國1桃園南崁塞車 蘆興南路交流道及拓寬春節前通車

桃園市國道1號桃園交流道長期交通塞車，中正北路「半套」交流道無法疏解車流，交通部、桃園市政府2年多前動工興建國1蘆興南路交流道工程，進行桃園交流道動線改善及蘆興南路拓寬施工至今，疫情影響，工程延後，桃園市政府今天下午表示，蘆興南路交流道及蘆興南路拓寬積極趕工中，預定明年1月底春節前，國1蘆興南路交流道「南入北出」完工，至桃園中正路段拓寬雙向4線道同步完工通車。

國1桃園交流道長期桃園、南崁車流匯入車潮量大，造成桃園區春日路、蘆竹區中正路上下班幾乎天天塞車，2013年交通部完成桃園中正北路「半套」交流道後，桃園車輛只能「南出、北入」，疏解國1桃園交流道有限，市長鄭文燦爭取下，交通部決定增建蘆興南路交流道，解決桃園交流道塞車。

交通部高速公路局進行國1蘆興南路交流道和涵洞拓寬工程、桃園市政府進行蘆興南路自桃園中正路至蘆竹南竹路1.2公里拓寬為20公尺雙向4線道工程，市政府表示，蘆興南路交流道用地和蘆興南路拓寬工程土地徵收9.6億元、工程費3億元，總計12.6億元，原定今年5月完工，受疫情影響，工程延期，目前正積極趕工。

市府工務局、交通局表示，交通部蘆興南路「南入北出」交流道預定明年1月底前完工，配合蘆興南路國1涵洞至桃園中正路約400公尺拓寬雙向4線道亦同步明年1月底前完工，屆時桃園、蘆竹車輛可從蘆興南路交流道可南入、北出進出國1，配合中正北路交流道南出、北入進出國1，將可解決南崁地區國1桃園交流道交通瓶頸。