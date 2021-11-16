竹市公共自行車升級 議員籲縣市竹科系統整合

新竹市公共自行車（YouBike）1.0系統將在明年合約到期，市議員李妍慧今在議會質詢時指出，公共自行車廠商越來越多，竹縣目前尚未有公共自行車，仍在評估決定設置與系統，竹科的合約則未到期，屆時恐出現縣、市、竹科自行車系不一、不相容的整合問題，使民眾無車可用，市府應向大眾說明公共自行車系統升級計畫，並匯集民眾需求增設站點。

對此，市府交通處指出，目前竹市公共自行車共設置65個站點，包含竹市50站、竹科15站，2016年5月26日啟用至今已累計660萬使用人次。

竹市公共自行車合約將於明年12月29日到期，為確保民眾租借權益，服務不中斷，加上各縣市陸續推動公共自行車升級計畫，市府將在明年上半年辦理公共自行車升級計畫，預計投入總經費1億500萬元重新招標並升級，優先將既有的50個站點同步升級。

交通處說，明年下半年市府會蒐集各方意見，依公共服務性、學校、商圈、大樓密集住宅區、車站等另新增20個站點，讓公共自行車站點更加密集，民眾使用更加便利。另外，因竹市、竹科往來密切，是公共生活圈，竹市未來系統升級後也會持續與竹科管理局協調、合作，提升公共自行車系統轉換的便利性。

李妍慧指出，公共自行車已成為民眾生活一部分，代步工具不可或缺。國內目前已有多家公共自行車廠商，包括台南市的熊大單車公司、彰化縣運點科技公司，其他縣市的YouBike2.0等，無論採用何種系統，都需要時間磨合，並討論其升級計畫，即使是YouBike2.0，也與1.0系統不相同，無法不同系統借還車。