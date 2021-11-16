2900萬元修舊如舊 南庄鄉東村宿舍日本風觀光新亮點

苗栗縣歷史建築林務局南庄東村宿舍，見證樟腦、林業興衰史，觀光局參山國家風景區管理處花費2900萬元修舊如舊，今天委外營運揭牌，滿滿的日本傳統風情驚艷，參山處及地方人士都期待另類體驗，成為觀光新亮點吸客。

林務局南庄東村宿舍啟建日治時期昭和10年（1935年），因中部大地震毀損，1940年新建，縣府2008年登錄歷史建築，參山處為保存地方歷史記憶及串聯南庄旅遊動線，2018年申請撥用，斥資2900萬元，啟動原貌修復，修舊如舊今天委外營運開幕，也備受期待。

東村宿舍以竹編工藝及螢火蟲生態等在地特色編製燈籠，結合象徵祈願與祝福的日式繪馬造型構架營造氛圍，讓遊客眼睛一亮，參山處代理處長曹忠猷說，東村宿舍是日治時期台灣總督府專賣局樟腦產銷體系開設的分駐事務所，見證南庄樟腦、林業興衰史，希望打造旅遊亮點，保存在地歷史記憶，擴大推廣文化觀光效益。

南庄鄉觀光產業協會理事長劉月梅表示，營運規畫東村宿舍提供旅客住宿，也會在緣側走廊規畫南庄講堂，地方耆老帶領旅客了解南庄的風土典故，宿舍前棟展售特色伴手禮及手作文創商品等，並備有多套日式和服，讓遊客體驗拍照，及漫步南庄老街，相關資訊可撥打0975-095883查詢。