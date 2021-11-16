民進黨客家部請出義民爺加持 力拚公投4個不同意

民進黨客家部為力求公投4項都能不通過，喊出「4個不同意、客家更有力」口號，今天上午更前往新埔義民廟，請出黑令旗作鎮，希望在義民爺加持下能夠讓公投宣講順利，更期盼公投在義民爺保佑下能順利投票，也將展開全台「義民護台灣巡迴演講」，深入各地宣講民進黨公投訴求。

民進黨客家部主任周江杰表示，客家部將與新埔褒忠義民廟、台灣客家聯盟協會，一起走遍各地義民廟，以「義民護台灣」公投巡迴演講的方式，號召客家鄕親在公投日踴躍投票。

他提到，巡迴宣講預計在新竹、桃園、南投、苗栗、花蓮、台東、高雄共舉辦8場，還出動公投宣講車「義民號」，他說「我們會在每一個場次開始之前，將公投說明會的資訊帶入各個客庄。誠心地邀請鄉親們能來進一步認識12月18日4個公投的議題內容，千萬別在資訊不足的基礎上決定了我們國家的未來。

義民廟董事長林光華表示，義民信仰是台灣歷史發展中的本土信仰，在歷史事件中，不僅是客家人，河洛人及道卡斯族人也都有參與平亂並付出生命的代價，因此受到長期的祭祀。