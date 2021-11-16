民進黨客家部請出義民爺加持 力拚公投4個不同意
民進黨客家部為力求公投4項都能不通過，喊出「4個不同意、客家更有力」口號，今天上午更前往新埔義民廟，請出黑令旗作鎮，希望在義民爺加持下能夠讓公投宣講順利，更期盼公投在義民爺保佑下能順利投票，也將展開全台「義民護台灣巡迴演講」，深入各地宣講民進黨公投訴求。
民進黨客家部主任周江杰表示，客家部將與新埔褒忠義民廟、台灣客家聯盟協會，一起走遍各地義民廟，以「義民護台灣」公投巡迴演講的方式，號召客家鄕親在公投日踴躍投票。
他提到，巡迴宣講預計在新竹、桃園、南投、苗栗、花蓮、台東、高雄共舉辦8場，還出動公投宣講車「義民號」，他說「我們會在每一個場次開始之前，將公投說明會的資訊帶入各個客庄。誠心地邀請鄉親們能來進一步認識12月18日4個公投的議題內容，千萬別在資訊不足的基礎上決定了我們國家的未來。
義民廟董事長林光華表示，義民信仰是台灣歷史發展中的本土信仰，在歷史事件中，不僅是客家人，河洛人及道卡斯族人也都有參與平亂並付出生命的代價，因此受到長期的祭祀。
林光華說「因此義民爺的精神就是保鄉衛國、族群團結，而這正是現在台灣最需要的台灣要往前走、要往前發展，就要學習祖先的精神。」他強調4個不同意，每個族群都不能缺席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言