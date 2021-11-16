草莓季在即 大湖二橋封閉施工交通疏導嚴陣以待

苗栗縣大湖鄉市區對外重要聯絡橋梁湖安橋（大湖二橋）封閉施工，衝擊草莓季的交通，地方嚴陣以待，縣府研擬疏導方案，建議台3線2條農路僅供人行機車，下街規畫單行道，中原路在台3線號誌多設左轉時相，縣府18日將開說明會取得共識。

大湖二橋因橋面高度不符合河川治理計畫，縣府爭取9000萬元改建，11月8日到明年5月30日封閉施工，苗栗縣議員楊恭林今天在議會質詢指出，大湖二橋封閉施工半年多，大湖草莓逐漸進入盛產期，接著還有元旦、春節等重要節日，縣府要做好交通疏導措施及宣導，降低影響程度。

大湖二橋封橋不久，接連發生轎車改道走農路捷徑翻車意外，也備受注目，昨天縣府工務處、大湖鄉公所，及警方都會勘，工務處研擬方案，台3線北向車道，連接大湖市區2條農路捷徑，因寬僅2公尺多，又不屬於道路系統，將在路口豎牌勸導僅供行人及機車通行，此外，下街規畫通往市區方向的單行道，限制3.5噸以上小貨車行駛。