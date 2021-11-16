110年度漁民節表揚優秀漁民 漁民嘆海漂垃圾快比魚多

每年的7月1日為漁民節，但今年因為疫情影響延至11月舉辦，中壢漁會今天在新屋區永安漁港歡慶110年度漁民節並表揚優秀漁民及抽獎，鼓勵漁會會員這一年的辛勞，此次共頒發6名永安漁港漁市場魚貨交易金額前6名的漁船主；桃園市長鄭文燦也到場表示，永安漁港是疫情逐步解封後，人潮回流最快速的，相當不容易。

中壢漁會前理事長張順德以交易金額60萬元榮獲第3名，張的兒子張家馨表示，父親現已75歲，是中壢漁會最年長的船主，捕魚已有55年的經驗；張家馨指出，現在的氣候影響加上大型拖網船隊，實在很難捕到魚，收入相當不穩，以前只要努力抓一年幾百萬不是問題，

張家馨說，現在這個季節都會捕高單價的白鯧、午仔魚、烏魚及黃花魚，但若天氣不穩有寒流或鋒面來襲是最佳捕魚時機，他說要「混水摸魚」才容易抓到魚，如果天氣太好、水太清澈，漁民都不會出海，但他也無奈坦言，現在常常出海都只是捕到垃圾，因此他們父子也參加環保艦隊清除海漂垃圾，但垃圾真的太多撈也撈不完，常常是洋流帶來所有垃圾匯聚在一起，讓感嘆保護海洋真的很重要。

中壢漁會總幹事黃德汶指出，今天共有約700名會員前來參加，榮獲第一名的交易量更高達150萬元，是相當不錯的成績，其他則積極參與漁業推廣工作，或魚貨自產自銷提升漁業產值等都值得鼓勵。