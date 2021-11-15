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復興區開發溫泉挨批影響生態 桃市府：水質管理沒問題

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
議員質疑在桃園復興區開發溫泉會傷害環境，觀旅局長楊勝評強調，市府開發的溫泉，水量控制跟水質管理都沒問題。圖／風管處提供
議員質疑在桃園復興區開發溫泉會傷害環境，觀旅局長楊勝評強調，市府開發的溫泉，水量控制跟水質管理都沒問題。圖／風管處提供

桃園近年在復興區開發溫泉，但議員舒翠玲擔憂影響環境，主張擱置開發經費，最後因人數不足闖關失敗。桃園市觀旅局表示，市府開發溫泉前都有先蓋汙水處理廠，水量控制跟水質管理都沒有問題，在地人也希望有發展機會，會再跟議員釋疑。

舒翠玲認為，復興區是水質水量保護區，也是石門水庫重要的集水區，應該像翡翠水庫一樣，盡可能保留原始風貌林木不要開發，不過市府近年在羅浮鑿井開發泡腳池和大眾池，明年又要花1687萬建置羅浮溫泉取供設備和推廣行銷，花1800萬在義盛鑿井增加泡腳池。

舒翠玲表示，集水區相關規定跟一般山坡地水土保持規範截然不同，究竟地下水層可以抽多少？是否會造成地層下陷？觀旅局都沒有拿出科學數據，難以讓人信服，因此決定擱置與復興溫泉相關的3筆預算，但最後都因人數不足，闖關失敗。

觀旅局長楊勝評受訪表示，水權都有經水務局專家委員會審查通過，連續抽水2周仍維持安全水位無變化，市府也自主控制減量，像是羅浮2號井每天核准最高抽取量為300噸，市府只取210噸，更率全國之先先蓋汙水處理廠再開發溫泉，水量控制和水質管理都沒問題。

楊勝評強調，小烏來風景特定區在地人都期盼有發展機會，羅浮溫泉民間湯屋型泡湯設備預計明年完工，義盛溫泉也會在明年鑽探跟完成泡腳池工程。

議員質疑在桃園復興區開發溫泉會傷害環境，觀旅局長楊勝評強調，市府開發的溫泉，水量控制跟水質管理都沒問題。圖／風管處提供
議員質疑在桃園復興區開發溫泉會傷害環境，觀旅局長楊勝評強調，市府開發的溫泉，水量控制跟水質管理都沒問題。圖／風管處提供

溫泉 水質 翡翠水庫

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