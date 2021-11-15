全國高級中等學校技藝競賽 啟英高中獲1金手獎、4優勝

全國高級中等學校110學年度家事類學生技藝競賽，桃園啟英高中摘下美顏、美髮、室內設計等3職種共1金手獎、4優勝成績，為桃園家事類競賽獲獎最多學校，也是桃園相關科系中唯一獲金手獎。

全國高級中等學校技藝競賽由教育部舉辦，為全國規模最大且具指標性的賽事，榮獲「美顏」職種金手獎同學劉語潔同時也獲第51屆全國技能競賽北區賽美容職類青年組第2名，將於17日參加全國技能競賽總決賽。

劉語潔表示，比完賽後將持續投入練習，強化專業技巧，雖今年因疫情關係，訓練前期都在家裡，並由老師透過視訊指導，但當時很迷惘，直到回到學校經老師不斷指導下，才慢慢步入軌道；她說，賽前董事長夫人提醒「冷靜沉著發揮著你的專長」，這句話一直銘記於心，並感謝董事長夫婦給予優質環境與師資，才能順利獲得金手獎。