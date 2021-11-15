民代與公益團體寒冬為街友送暖 盼大家拋磚引玉
桃園市議員梁為超今傍晚會同鐵娘子愛心天使團，捐贈桃園南北區遊民外展服務中心及弱勢家庭食物、禦寒及防疫物資，希望在歲末寒流來襲之際，能夠讓街頭遊民及弱勢民眾得到社會的溫暖；梁為超表示，希望能拋磚引玉，引領有能力之人投入公益活動。
梁為超及鐵娘子愛心天使團，共捐贈山東饅頭、酸辣湯、飲料、暖暖包、口罩等各100分，並由社會局派員代表接受。
梁為超指出，今天的捐贈行動只是一個開始，最近天氣已逐漸轉冷，看到部分露宿街頭瑟縮的遊民於心不忍，決定會同鐵娘子愛心天使團，提供食物及禦寒、防疫等各種物資，讓遊民及弱勢家庭能夠溫飽，解決燃眉之急。
「希望大家能發揮人飢己飢、人溺己溺的精神」，梁為超說，他們所捐贈物資，畢竟微不足道，他希望能夠持磚引玉，大家一起來作公益，關懷遊民及弱務族群，讓他們能安心、順利度過寒冬。
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