民代與公益團體寒冬為街友送暖 盼大家拋磚引玉

桃園市議員梁為超今傍晚會同鐵娘子愛心天使團，捐贈桃園南北區遊民外展服務中心及弱勢家庭食物、禦寒及防疫物資，希望在歲末寒流來襲之際，能夠讓街頭遊民及弱勢民眾得到社會的溫暖；梁為超表示，希望能拋磚引玉，引領有能力之人投入公益活動。

梁為超及鐵娘子愛心天使團，共捐贈山東饅頭、酸辣湯、飲料、暖暖包、口罩等各100分，並由社會局派員代表接受。

梁為超指出，今天的捐贈行動只是一個開始，最近天氣已逐漸轉冷，看到部分露宿街頭瑟縮的遊民於心不忍，決定會同鐵娘子愛心天使團，提供食物及禦寒、防疫等各種物資，讓遊民及弱勢家庭能夠溫飽，解決燃眉之急。