桃園龍岡清真寺新大樓落成 讓更多人認識伊斯蘭文化

龍岡清真寺創建於1964年，當時在熱心教親支持下購買土地興建，歷經多次擴建才有現今的規模，供在地伊斯蘭教親集會禮拜使用，桃園市長鄭文燦今下午前往出席桃園龍岡清真寺新棟大樓啟用典禮表示，新棟大樓是1座具有回教風格的建築，修建期間的點滴來自眾多教親捐獻，相信這分心可讓更多人認識伊斯蘭文化，使龍岡清真寺成為台灣伊斯蘭文化的亮點。

鄭市長指出，隨著新住民及外籍移工人數的增加，不少外籍移工在開齋節等活動期間前往龍岡清真寺聚會祝禱，龍岡米干節或雲南文化活動也讓許多來自偏遠地區的穆斯林們至龍岡地區活動。因此，龍岡清真寺已成為桃園重要的文化地標，也是伊斯蘭信仰的重鎮之一。

鄭文燦也感謝龍岡清真寺及在地團體為眾多在台穆斯林的付出，在龍岡清真寺董事長帶領下，地方文化漸與清真寺相容；鄭提及，過去市府曾在龍潭龍園設置伊斯蘭墓園，供信仰者使用，未來市府仍會編列預算支持其文化慶典活動，讓教親齊聚一堂。

內政部移民署署長鐘景琨表示，台灣移工數將近70萬，多信仰伊斯蘭教，而早期雲南滇緬地區朋友移居龍岡後，使伊斯蘭文化成為龍岡最美的風景之一，龍岡清真寺也成為離鄉背景者的聚會場所，藉此獲得心靈的寄託及慰藉；今日順利啟用龍岡清真寺新大樓，未來將服務更多的教友、新住民及移工朋友們。