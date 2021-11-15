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桃園原民族語鉛筆上市 鄭文燦：半價挺原民商品半價

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府發表2組原住民族語鉛筆組聯名商品，原民族語口頭禪限定文創商品上架促銷。記者曾增勳／攝影
桃園市府發表2組原住民族語鉛筆組聯名商品，原民族語口頭禪限定文創商品上架促銷。記者曾增勳／攝影

桃園市政府為支持桃園原住民文創商品，桃園市長鄭文燦今天下午在龜山工業區利百代彩筆文創館，參加桃園市原住民族發展基金會與利百代公司合作推出菱距離購物商城聯名商品發表會，主持宣布桃園原民族語鉛筆組聯名商品發表上市，鄭表示，原民基金會與利百代合作推出的原民族語鉛筆，有各族語言、圖騰，可讓孩子從小使用及認識台灣原民的多元文化。

桃園市政府為銷售原住民服飾、運動等商品，由財團法人桃園市原民發展基金會2019年8月成立菱距離購物商城電商線上購物平台，從桃園招商擴大至新北各地原民商品，至今線上商家達236家及網購4214件原民商品，為原民最大網購電商平台。

這次該基金會與代百代公司合作，發表具原民風的鉛筆組聯名商品，包括彩色、原本2款鉛筆組商品共12支，設計融入桃園6大原民族群的祝福語、口頭禪，鄭文燦宣布今天起該鉛筆商品在菱距離購物商城販售、鼓勵孩子多多使用和了解桃園原民文化。

鄭文燦表示，今年受疫情影響，為刺激菱距離購物商城消費，推出「半價挺原民」優惠活動，購買桃園原民服飾、生活、工藝等文創用品半價優惠，由市府支付半價，原民有豐富文化資產、主題風格強烈，包括原民族語鉛筆在內的文創商品值得收藏。

桃園市長鄭文燦（後左）與利百代副總張正昇( 後右）發表原民族語鉛筆聯名商品和表揚畫畫比賽得獎小朋友。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（後左）與利百代副總張正昇( 後右）發表原民族語鉛筆聯名商品和表揚畫畫比賽得獎小朋友。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）與利百代副總張正昇( 右）發表原民族語鉛筆聯名商品上架銷售。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）與利百代副總張正昇( 右）發表原民族語鉛筆聯名商品上架銷售。記者曾增勳／攝影

桃園 文創 原住民語

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