中壢水資源回收中心動土 第1期工程預計後年5000戶接管

桃園市長鄭文燦今出席中壢水資源回收中心BOT案啟用典禮，原2010年由桃縣府簽約但因工程進度及資金問題與台灣地網公司打官司，升格後2016年重新招標；鄭文燦表示，地下水道對於都市很重要，預計後年中壢水資源中心可營運供市民有休閒環教場域休憩。

中壢汙水下水道BOT案於2010年8月由縣府與台灣地網公司完成投資契約簽訂，其後因工程建設進度及資金未按契約規定執行，於2012年9月與台灣地網公司終止投資契約並走訴訟程序，升格後辦理第2次公告招商，2016年8月與泉鼎水務公司完成投資契約簽訂，2017年11月先行啟動管網施工，截至去年底，中壢汙水管線已完成約4.5公里；市府在去年10月與前廠商達成和解並完成地上權塗銷，今年1月將中壢用地交付予泉鼎公司。

鄭文燦表示，中壢汙水下水道BOT計畫總接管戶數為19萬9973戶，集汙範圍涵括本市高鐵桃園車站特定區、中壢及內壢交流道附近特定區計畫區、中壢平鎮都市計畫區及中壢龍崗地區都市計畫，平鎮（山仔頂）都市計畫區也爭取納入一併處理。水資源回收中心4期完成後每日汙水處理量達15萬6800 噸，其中第1期工程預計2023年9月完成興建並完成用戶接管5000戶數。

鄭文燦指出，桃園陸續在進行用戶接管，從升格前的不到5％，到目前超過28％，預計 3至4年後可達40％，並讓社區大樓免費接管，將化糞池取消以重力排出方式，讓大樓快速接管；民宅透天則是由後巷接管並搭配美化後巷計畫。

內政部次長邱昌嶽表示，中壢汙水下水道為全台第2大BOT案，總經費達487億元，內政部將逐年補助桃園共300億元，此工程全期35年，但要在18年內布設汙水管線約246公里，完成20萬用戶接管。