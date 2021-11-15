桃園吉林路道路拓寬後年完工 雙向4線道路改善交通

桃園市長鄭文燦今上午至中壢區出席吉林路道路拓寬工程開工典禮表示，工程預計2023年上半年完工，吉林路將拓寬為雙向4線道道路，可串接文中路、文化路及松江南路，紓解交通流量，快速到達北桃園交流道，成為中壢工業區及內壢地區的聯外道路。

鄭文燦指出，地方爭取吉林路拓寬1案長達20多年，爭取經濟部補助1億2500萬，為加快執行市府再加碼編列3000萬預算，吉林路拓寬將成為寬18公尺、長1.5公里的雙向4線道路。

工務局長賴宇亭表示，計畫道路範圍雖位於工業區內，但沿途串聯住宅區、桃園大圳、中山公園、文化三角公園等，具散步運動機能，因此人行道鋪面採取噴花地坪紅色四方磚，沿途也增設水意象護欄及波浪矮墩；拓寬工程亦將一併清除天空纜線、增設排水及智能路燈照明系統系統，廣植景觀樹木綠帶，打造兼具生產、生態、生活的花園道路。

鄭文燦說，路樹經樹醫生調查及米格魯工作犬嗅聞，判別出感染褐根病的生病樹木共97棵將移除，無異常樹木則原地保留33棵；也因吉林路於黃墘溪流經範圍，同時展開自然水質淨化工程，採用礫間接觸曝氣氧化方式，讓黃墘溪的水質更乾淨，未來可望和老街溪、新街溪一樣，成為城市中適合親水休憩的景觀水域。