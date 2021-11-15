竹科200年歷史保生宮將遷廟 在地居民：神明都願意讓位給台積電

寶山鄉大崎村因位於竹科寶山2期徵收範圍內而被大面積徵收拆遷，就連當地的百年信仰中心保生宮都必須遷移廟址，今天（15日）保生宮在新廟基地舉行動土典禮，預計3年後新廟會落成讓保生大帝搬新家，不過也有部分居民持續抗爭徵收不公，還有居民感嘆大崎村將成為歷史，只盼神明能繼續保佑大崎村民。

保生宮歷史已有200多年，更是大崎村2千多名居民的信仰中心，世代守護當地，不過在面對新竹科學園區寶山2期擴建計畫時，因廟址被劃入擴建範圍內，將興建台積電2奈米晶圓廠而必須搬遷，前年台積電更派人來保生宮向保生大帝擲筊請示，最終以4個聖筊獲得神明同意。

大崎村民就表示，原本地方上對於要神明搬家不能理解，且許多村民都不希望土地被徵收，「看到神明都願意讓位分台積電，大家也嘸什麼好反對的」，居民雖然十分捨不得，但國家經濟發展當前，大多數村民也陸續同意土地被徵收。

保生宮主委陳昌鈐說，保生宮雖然不到10年前才剛完成翻新，不過既然被徵收，且神明答應搬家，當然廟方也樂見地方能因此更有發展；新廟將遷移到位於現址1公里外的大雅三街，利用原本進豐起重的廠址重建，在爭取之下也獲得科管局出資興建，面積將會比舊廟大上3倍，預計工期2年半到3年，屆時也會舉辦盛大的安座大典。

縣長楊文科今天上午出席動土典禮，他表示，保生大帝百年來守護寶山的居民，希望未來新廟落成後能讓神明住得更舒服、繼續守護寶山，同時也提供地方民眾能有更寬敞的空間舉辦活動，如打中午儀式，當然也期盼竹科寶山擴建計畫能夠順利進行，他說「能有寶山鄉親的配合徵收，大家的犧牲，一定能協助寶山未來的發展越來越好。」