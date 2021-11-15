苗栗環保局感測器加突檢 今年查5件工廠空汙罰184萬

苗栗縣政府環保局布建500台空氣品質微型感測器，配合啟動凌晨突擊檢查機制，今年循線查獲工廠空氣汙染案5件，裁罰184萬元，也發揮作用，工廠空汙、異味陳情案減少，至少有3家業者自設感測器，做好第一道把關。

部分工廠都感受到環保局監測的強度，一家大型石化廠環安人員表示，廠方也自我要求，製程內及周邊設置感測器，有助於工安，也確保空品，此外，一名住在工業區附近的劉姓居民也表示，過去秋冬吹起東北季風，偶爾會聞到酸臭味，今年至今沒有發生。

環保局2019年起逐步在竹南、銅鑼科學園區、竹南、頭份、廣源、西山、銅鑼、中興工業區，及陳情熱點及社區敏感點，布建500台空品感測器，今年加裝風速風向計，分析數據溯源，環保局空氣品質及噪音管制科人員再發動突擊檢查，今年查獲5件工廠空汙案，裁罰184萬元。