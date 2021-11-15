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春節返國混打疫苗也可「7+7」 莊人祥：只要提出證明即可

林智堅感謝慈濟助防疫 證嚴法師籲準時接種疫苗

中央社 / 新竹市15日電

新竹市長林智堅今天拜會證嚴法師，感謝慈濟投入防疫不遺餘力，與竹市府合作設立疫苗站，還投入志工進駐協助，更為台灣購得BNT疫苗，讓台灣人都受惠。

林智堅拜會證嚴法師時表示，感謝慈濟基金會給予民眾很大支持，今年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情增溫，慈濟不僅協助設立疫苗站，慈濟志工更挺身相助，給予民眾安定力量，更感謝慈濟購買BNT疫苗，讓更多民眾受惠。

證嚴法師表示，這一波疫情衝擊全球，地方平安，才是人類的幸福，感恩新竹市長林智堅行動很快、慈濟也順利購得疫苗，守住地方防疫。

證嚴法師也呼籲，疫苗施打不要前功盡棄，大家也應該準時接種第二劑疫苗。

高齡78歲的徐姓志工在現場分享，她很感恩有服務機會，雖然她年長一點，但跟市府合作無間，更與大家結緣，覺得自己得到很多。

志工黃文雅也說，慈濟志工相互扶持，天天支援疫苗站，大家心裡都很充實與感動，他們更藉此推廣素食。

慈濟慈善基金會執行長顏博文說，慈濟新竹靜思堂在設計上，特別友善長者進出，因此做為新竹市疫苗施打站，每天上、下午各有多名慈濟志工投入疫苗接種志工服務行列，與醫護人員一同守護前來接種的長者。

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