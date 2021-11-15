台鐵桃園平鎮臨時站動工 將比正式站提早4年啟用

桃園市平鎮區未設台鐵車站，桃園鐵路地下化平鎮車站將到民國119年才能通車，交通部規劃台鐵平鎮臨時站，將比正式車站提早約4年啟用，今天動土、估115年5月完工，供民眾搭乘。

桃園市政府今天舉辦「台鐵平鎮臨時站工程開工動土祈福典禮」，桃園市長鄭文燦及交通部長王國材皆出席與會。

鄭文燦致詞時表示，桃園鐵路地下化主體工程目前正進行細部設計及發包準備作業，主體工程預計明年4月動工，其中桃園、內壢、中壢3站預計118年通車啟用，鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5站將於119年通車啟用。

鄭文燦指出，「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫」去年8月3日獲行政院核定，預計115年5月完工，將比鐵路地下化平鎮站提早約4年提供大眾運輸服務。

鄭文燦表示，桃園市府也規劃推動桃園第2階段捷運路網，將新增「桃園中壢平鎮線」及「平鎮龍潭線」，帶動當地發展。

王國材致詞時指出，考量桃園鐵路地下化的平鎮車站預計119年才能通車啟用，交通部規劃設置臨時站，將比正式車站提早約4年啟用。

王國材表示，平鎮臨時站連續壁工程不僅是桃地計畫的先期工程，臨時站所使用的材料及硬體設施未來也可以回收再利用，符合環境永續精神。

桃園市政府捷運工程局發布新聞稿指出，平鎮臨時站位於新富一街，將利用鐵路地下化臨時軌直線段設置車站及2座岸壁式臨時月台，未來將採簡易站模式，停靠通勤列車為主，便利民眾搭乘。