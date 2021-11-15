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苗栗市財星大樓6項公安缺失 縣府限期改善

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣列管「欠缺管理機制之老舊危險建物」財星大樓，縣府工商發展處、消防局聯合稽查6項違規，限期30天改善。記者范榮達／攝影
苗栗縣列管「欠缺管理機制之老舊危險建物」財星大樓，縣府工商發展處、消防局聯合稽查6項違規，限期30天改善。記者范榮達／攝影

高雄市城中城大樓火災案後，苗栗縣政府工商發展處、消防局等單位日前第一波聯合稽查，發現有200戶住商混和的苗栗市財星大樓，部分防火門失效等6項違規，縣府限期改善，否則將依建築法裁罰，並可以連續，最嚴重可以強制拆除。

苗栗縣議會今天總質詢議程，議員林寶珠、鄭碧玉關心老舊大樓安全及都市更新問題，工商發展處長詹彩蘋、消防局長徐新淵答覆指出，城中城大火案後，苗栗縣列管苗栗市5樓、頭份市1棟「欠缺管理機制之老舊危險建物」，門牌戶628戶，要求3個月內完成改善，11月11日聯合稽查財星大樓6項違規，限期30天改善。

2人指出，財星大樓沒有成立管理委員會，住商混合門牌戶200戶，現況地下1樓、1樓KTV使用，5、6、7、8樓部分住戶使用，2、3、4、9、10樓閒置，檢查出部分防火門失效（門板破損及未能自動復位）、安全門遺失、防火區劃破壞、閒置樓層梯間及公共區域堆置雜物，部分居住居室走道有些許家庭用品放置。

詹彩蘋說，縣府函請所有權人改善，如果沒有改善，依建築法可裁罰6萬元到30萬元，並得連續處罰，限期停止其使用，必要時，停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除，縣府會加強輔導限期內改善。

縣府將會持續稽查列管另5棟大樓，至於都更部分，苗栗市1棟早於2006年發布列入都更範圍，縣府將邀集所有權人說明法規，頭份市1棟近期會發布都更範圍，其餘4棟也列入推動都更範圍，縣府稽查輔導及辦理都更雙管齊下，公共安全多一層保障。

都更 苗栗縣 門牌

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