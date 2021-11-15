聽新聞
test
0:00 / 0:00
娃娃機賣情趣商品？ 竹市府：若有事證絕對嚴辦
選物販賣機專門店（娃娃機）近來如雨後春筍般興起，新竹市議員黃文政今在議會質詢指出，有家長跟他反映，家中的小學男童房間出現Ａ片與保險套等情趣商品，一問才得知是在選物販賣機專門店取得，引發家長疑慮，由於選物販賣機專門店多半無人管理，籲市府提出嚴謹法令規範。
市府產發處指出，經查，上月止竹市共登記129間選物販賣機專門店，列管娃娃機台3000多台，在相關規定遵守上，平時都有派員稽查，若有具體事證絕對會嚴辦，也會會同其他業務單位稽查。
產發處表示，竹市雖未有設立相關自治條例規範選物販賣機專門店，但在娃娃機內擺設情趣用品，仍可依兒童及少年福利與權益保障法處理。
警方指出，不少選物販賣機除販售裸露公仔，甚至直接陳列情趣用品，警方會不定時進行查察，或接獲家長、民眾通報查察，機台擺放的情趣用品若不足以刺激或滿足性慾，雖不構成猥褻要件，但包裝若有裸露圖片或造型含色情、足以刺激性慾成分，擺設者就可能違法。
黃文政指出，他接獲民眾陳情，有家長在小學男童的房間發現情趣用品，追問才發現是從娃娃機夾得。他本身也愛夾娃娃，這不是壞事，夾的過程可抒發心情與壓力，但機台內擺設的商品應慎選，也要有明確規範，否則未成年的孩童、學生在沒有師長教育下，因好奇心透過夾娃娃機夾取情趣用品而有錯誤觀念與行為，甚至跟同學分享使用，將帶來不良影響。
黃文政說，他的目的不是要影響他人做生意，而是希望有效規範業者，避免學童有錯誤的觀念與行為。選物販賣機專門店最大的問題在於缺乏人員現場管理，在娃娃機內放18禁產品是不對的，即使業者在機台旁設立警告標語，也難以制止18禁產品任人夾情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言