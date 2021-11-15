台鐵平鎮臨時站今動工 鄭文燦：讓居民提前適應

桃園火車平鎮臨時站工程開工典禮今上午於平鎮區新富一街舉行，交通部長王國材及桃園市長鄭文燦一同出席，原平鎮站設在老街西南側東鋼鐵廠旁並採高架化方式興建，但自鄭文燦上任後評估地下化的可行性，因此遷址北移至新富一街，但遭藍營立委、議員反彈認為不符地方期待，最終去年獲行政院核定增設臨時站；鄭文燦表示，平鎮臨時站2026年完工後將可讓平鎮居民感到便利。

2005年交通部台鐵捷運化計畫中，平鎮站設於環南路北側，然2009年行政院核定桃園鐵路高架化方案時，卻沒有平鎮站。2012年桃縣府辦理桃園鐵路高架化由中壢延伸平鎮可行性研究，規劃將平鎮站設於老街溪南側農業區內，該案經交通部審查通過，惟最後並未完成法定程序，行政院未核定此案。

鄭文燦說，朱立倫及吳志揚時代鐵路高架化計畫延宕50個月，這次採取不增加拆遷，不延長地下化工期，能在永久站隔壁新富一街設置臨時站，這是市政府、交通部及行政院商議的結果，特別得到行政院長蘇貞昌支持，桃園鐵路地下化一共會設置，4個通勤站，包含中路、中原大學、平鎮、桃園醫院站，加上原有6個車站，桃園會有10個車站，因此可拆遷8個高架橋、8個地下道、20個平交道，並將拆遷後道路命名為桃園大道。

交通部鐵路局北部工程處表示，為提供平鎮民眾通勤需求，且分流鐵路地下化施工期間，中壢車站尖峰運輸壓力，臨時站於109年8月3日獲行政院核定，建設經費約5億元全由中央支應，先期工程新設第1階段臨時軌及系統機電工程，完成後切換營運，而新富一街側連續壁，用以支撐臨時站支承版，做為永久站開挖擋土設施。

王國材表示，桃園鐵路地下化要到2030年完工，為了讓平鎮鄉親提早搭到鐵路適應通勤，臨時站可謂桃園鐵路地下化升級的工程，臨時站預計2026年5月通車。