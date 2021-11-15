Wah!幾散竹東辦獵人體驗活動 還有傳統工藝體驗營

新竹縣首間原住民族產業展銷中心「Wah!幾散竹東」，開幕後吸引不少遊客前來，不少人都是衝著原住民特色，因此年底前展銷中心將舉辦60場次免費獵人體驗，還有原住民工藝文化製作等活動，同時只要在園區消費，還能參加抽獎。

縣府原民處表示「Wah!幾散竹東」歷時2年多整修完成，於10月初開放營運，現場演唱、電影、原住民族特色商品、手工藝品、農產品，以及原住民風味餐、特色美食餐等料理，展現原住民族傳統文化，生活、藝術、創意產業等多元豐富的樣貌。

原民處長雲天寶說，12月31日前周末，每天將有3個場次的獵人體驗，採線上預約，體驗內容包含傳統服飾體驗、竹雞陷阱、飛鼠陷阱解說、射箭體驗等，旅客可從活動中學習昔日泰雅族人狩獵的基本技能，吸取早期泰雅族老人家的經驗，體驗族人在部落森林中生活智慧。

下周六日（20、21日）也將舉辦「幾散傳統工藝體驗營」，可體驗原住民工藝文化，化身獵人設陷阱、抓竹雞、打山豬，還能學習部落的智慧，做出祝福編織，還有木雕藝術家劉茂祥教你從木頭開始，打造完成手工木筆，完成體驗後還能得到榮譽勛章，限量20組，限線上預約報名，2人同行只要299元。

縣府表示，因11月是電影季，園區每周播放1部電影，並提供免費爆米花，到年底前每周五、六、日都有現場LIVE演出及假日市集；13日至28日為新原藝全國原民創意包裝展，共101件創意商品等著大家來參觀，還準備了許多好禮等大家來抽，園區消費滿百集章玩扭蛋，集滿10章直接換百元消費券，有手工木雕筆、手工皮革筆記本、馬告鹹豬肉等超過30個好禮。