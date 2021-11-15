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竹南科就業服務台17日徵才 15家廠商1300多個就業機會

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南科學園區就業服務台11月17日上午9點到下午1點現場徵才活動，15家廠商提供超過1300個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
苗栗縣竹南科學園區就業服務台11月17日上午9點到下午1點現場徵才活動，15家廠商提供超過1300個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署11月17日上午9點到下午1點，在苗栗縣竹南科學園區就業服務台（竹南鎮科研路36號2樓）辦理現場徵才活動，科技業、服務業及傳統產業等15家廠商，釋出儲備幹部、設備工程師、技術員及客服人員等超過1300個職缺。

桃竹苗分署苗栗就業中心表示，疫情漸趨穩定，勞動市場隨著景氣回升，政府推出振興五倍劵刺激消費，先前深受疫情影響的服務業陸續恢復招募人才，頭份在地廠商尚順開發釋出飯店婚企餐飲顧問、室內主題樂園營運人員、餐廳服務員及房務員等職缺，科技廠頎邦科技、聯華電子及京元電子、印能科技，開出超過200個工作機會。

更多資訊可上台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw），或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，也可撥打專線0800-777888洽詢。

勞動部 疫情

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