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「映像觀霧」世界影展得獎 讓世界看見台灣、聽見自然

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處與導演陳進發合作拍攝「映像觀霧」，呈現「生態、藝術、人文」面向，獲得世界國際影展3項大獎與7項入圍。圖／雪霸國家公園管理處
雪霸國家公園管理處與導演陳進發合作拍攝「映像觀霧」，呈現「生態、藝術、人文」面向，獲得世界國際影展3項大獎與7項入圍。圖／雪霸國家公園管理處

雪霸國家公園管理處與導演陳進發合作，3年深入記錄觀霧的自然生態，透過雲與霧的對話，去年底完成「映像觀霧」紀錄片，近來陸續獲得世界國際影展3項大獎與7項入圍，讓世界看見台灣、聽見自然。

「映像觀霧」今年8月獲得印度齋浦爾國際影展、印度雅利安國際兒童影展2座評審特別獎，10月又獲得捷克布拉格國際影展最佳音效設計獎，入圍美國佛羅里達州環境影展、丹麥哥本哈根自然與文化詩歌電影節、美國加州自然國際影展、俄羅斯拯救與保存國際生態影展、加拿大國際遷徙與環境影展、美國佛羅里達州金沙影展，及塞浦勒斯野生動物環境保護影展，近日將陸續揭曉。

雪霸處指出，「映像觀霧」讓世界看見台灣、聽見自然，也為國家公園的保育與教育開拓新的視野，提升台灣國際知名度，雪霸處在觀霧遊客中心視聽室周2至周日上午9點半，及下午1點半播放2場，汶水遊客中心視聽室周2至周日上午11點半播放，分享生態之美。

雪霸處長張維銓表示，紀錄片除影像震撼外，音效運用韋瓦第的四季協奏曲，以小提琴獨奏作為配樂，與現場的自然原音相映襯，在靜謐的森林中訴說著生命的張力，並透過視覺藝術的思維，捕捉縹緲雲霧和生物接觸時，瞬間的美感烙印人心。

值得一提是小提琴配樂台灣新生代小提琴家陳昀均，錄製時年僅14歲，表現令人驚豔，陳昀均並於今年10月獲選入圍第11屆柴可夫斯基國際青少年音樂大賽，將於明年到俄羅斯莫斯科參賽。

陳進發說，「映像觀霧」呈現「生態、藝術、人文」面向，也一直是他創作的理念，身為一個影像紀錄工作者，他常思索如何在有限的生命當中，能夠透過鏡頭為大地留下美好的影像，與人類共享，他期待透過「映像觀霧」，可以讓大家體會人與自然是融合的，期許從美的角度去欣賞大自然的內涵，學習如何與大自然和平相處。

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