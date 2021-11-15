苗119線瓶頸最窄僅3.5公尺 提報7800萬元先拓寬670公尺

苗栗縣山、海線聯絡縣道119線在銅鑼鄉、三義鄉交界4公里多路段，寬僅3.5到6公尺，縣府取得地方共識，最近提報交通部公路總局爭取補助，總經費約7800萬元，先拓寬苗栗警察分局雞隆派出所到玉麟橋670公尺，逐步解決交通瓶頸。

119線連絡濱海的後龍鎮，與山線的西湖鄉、銅鑼鄉，全長31.3公里，大部分路段雙向2車道，但在銅鑼、三義交界4公里多的路段，路寬僅3.5到6公尺，地方人士陳情及盼望拓寬多時，縣府爭取拓寬其中一段670公尺，銅鑼鄉民代表彭成果等人表示歡迎，縣府的財力有限，4公里多路段分期拓寬，5、6年間全部完成可以期待。

縣府工務處指出，119線銅鑼、三義間如果一次到位拓寬，總經費龐大，縣府配合款難以負擔，因此爭取公路總局納入生活圈道路系統建設計畫補助，縣府先後辦理2次地方說明會，取得共識先從拆遷建物較少的雞隆派出所到玉麟橋路段670公尺，原則採原路拓寬到雙線道12公尺，工程費、用地費約7800萬元。

縣府向公路總局提報，預計約需1年半的期程完成拓寬，下一階段擬提報興中橋到興隆國小聚落路段，希望兼顧財政負擔，119線分期分段施工拓寬，提升行車安全，便利交通促進地方觀光產業發展。