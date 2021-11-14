桃園環球廣場毛小孩嘉年華 闖關抽獎推動保觀念
桃市府今於中壢區環球購物中心桃園A19前廣場舉辦2021寵物嘉年華，以毛孩來趣桃 毛星人回娘家為整體主軸、結合在地創意特色活動，並邀請轄內動物保護相關協會、獸醫師公會、寵物業同業公會等一同宣傳動保概念，共湧入約2000位民眾及不計其數的毛小孩共襄盛舉。
動物保護處長王得吉表示，此次活動特別於推動環境寵物友善場所的環球購物中心桃園A19舉行，有流浪動物認養、狂犬病疫苗注射、獸醫師義診及推廣動物保護闖關等活動，更結合創意寵物文創特色市集，邀請日本和諧粉彩專業老師帶領大家從藝文中體驗寵物療育創作，加上活動舞台充滿各項寵物互動活動，並有贈送主題手提袋及抽自動餵食器等好禮。
王得吉說，此活動是希望可以找回被認領養的毛小孩回來一起同樂，加上今天毛孩守護協會及狗腳印幸福聯盟也帶狗狗到現場，讓有意願民眾認養，協會之後也會做家訪確保狗狗們的新家是安全的。
王得吉指出，每年都會舉辦1次活動，希望未來可以有更多毛小孩被領養，而新屋動物保護園區，每年入園跟領養的毛小孩數量雖不同，但都維持在8成左右。
桃市府副秘書長邱俊銘表示，藉由多元認養及動保教育宣導，持續推動TNVR及家犬貓絕育補助，偏鄉三合一下鄉活動搭配阿桃、園哥號絕育專車，控制無主犬貓數量，落實推動飼主寵物登記及狂犬病疫苗注射，降低棄養動物，減少流浪犬隻數量，提升民眾善盡飼主責任觀念，打造和諧進步動物友善城市。
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