快訊

回鍋達新任總經理不到半年 胡伯澤辭世享年55歲

中職／超火爆！桃猿霸林爵新莊暴走 遭驅逐後連飆粗話

桃園環球廣場毛小孩嘉年華 闖關抽獎推動保觀念

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府今於中壢區環球購物中心桃園A19前廣場舉辦2021寵物嘉年華，以毛孩來趣桃 毛星人回娘家為整體主軸、結合在地創意特色活動。記者翁唯真／翻攝
桃市府今於中壢區環球購物中心桃園A19前廣場舉辦2021寵物嘉年華，以毛孩來趣桃 毛星人回娘家為整體主軸、結合在地創意特色活動。記者翁唯真／翻攝

桃市府今於中壢區環球購物中心桃園A19前廣場舉辦2021寵物嘉年華，以毛孩來趣桃 毛星人回娘家為整體主軸、結合在地創意特色活動，並邀請轄內動物保護相關協會、獸醫師公會、寵物業同業公會等一同宣傳動保概念，共湧入約2000位民眾及不計其數的毛小孩共襄盛舉。

動物保護處長王得吉表示，此次活動特別於推動環境寵物友善場所的環球購物中心桃園A19舉行，有流浪動物認養、狂犬病疫苗注射、獸醫師義診及推廣動物保護闖關等活動，更結合創意寵物文創特色市集，邀請日本和諧粉彩專業老師帶領大家從藝文中體驗寵物療育創作，加上活動舞台充滿各項寵物互動活動，並有贈送主題手提袋及抽自動餵食器等好禮。

王得吉說，此活動是希望可以找回被認領養的毛小孩回來一起同樂，加上今天毛孩守護協會及狗腳印幸福聯盟也帶狗狗到現場，讓有意願民眾認養，協會之後也會做家訪確保狗狗們的新家是安全的。

王得吉指出，每年都會舉辦1次活動，希望未來可以有更多毛小孩被領養，而新屋動物保護園區，每年入園跟領養的毛小孩數量雖不同，但都維持在8成左右。

桃市府副秘書長邱俊銘表示，藉由多元認養及動保教育宣導，持續推動TNVR及家犬貓絕育補助，偏鄉三合一下鄉活動搭配阿桃、園哥號絕育專車，控制無主犬貓數量，落實推動飼主寵物登記及狂犬病疫苗注射，降低棄養動物，減少流浪犬隻數量，提升民眾善盡飼主責任觀念，打造和諧進步動物友善城市。

今天毛孩守護協會及狗腳印幸福聯盟也帶狗狗到現場，讓有意願民眾認養，協會之後也會做家訪確保狗狗們的新家是安全的。記者翁唯真／翻攝
今天毛孩守護協會及狗腳印幸福聯盟也帶狗狗到現場，讓有意願民眾認養，協會之後也會做家訪確保狗狗們的新家是安全的。記者翁唯真／翻攝

寵物 獸醫師 毛小孩

相關新聞

桃園今晚這25里快儲水！停水23小時 影響3萬6550戶

台灣自來水公司今晚起辦理板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗及配合工程施工，桃園市政府經發局今天表示，為配合這項工程，桃園區、...

親子手作聽演講 苗栗國際家庭日活動200多組親子參加

苗栗縣政府與家庭教育中心主辦的「國際家庭日暨幸福配方」系列活動今天登場，安排「陪伴孩子成長的快樂配方」專題講座，及手作「...

桃園市府辦棒球風聯合婚禮 貓奴新人孕肚畫棒球吸睛

桃園市110年市民聯合婚禮今上午於龍潭區名人堂花園大飯店舉行，共有36對佳偶在桃園市長鄭文燦及桃園市議會議長邱奕勝2位證...

林智堅新書分享新竹經驗 跨縣市辦巡迴簽書會

新竹市府與林智堅共同出書「新竹市跳級生」，講述翻轉新竹城市治理的經驗過程，林智堅日前就公開將辦10場簽書會，今天也特別前...

通霄鎮畜牧場超養飄臭 群眾抗議要求改善

苗栗縣通霄鎮五北里一間畜牧場超養乳牛，排泄的糞便飄臭，里長甘秋永等人指控3年多來遲遲沒有改善，居民飽受其害，忍無可忍今天...

銅鑼龍泉大腸桿菌群超標8.8倍 苗環保局：煮沸後再飲用

苗栗縣政府環保局列管熱門山泉水取水處，10月5日抽驗結果出爐，其中，銅鑼鄉新雞隆（龍泉）大腸桿菌群440CFU/100m...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。