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桃園今晚這25里快儲水！停水23小時 影響3萬6550戶
台灣自來水公司今晚起辦理板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗及配合工程施工，桃園市政府經發局今天表示，為配合這項工程，桃園區、龜山區居民、醫院及飯店在內總共25里用戶，今天晚上11時起到明天（15日）晚上10時止，預計停水23小時，影響用戶高達3萬6550戶，請民眾趕快預先儲水備用，避免今、明天用水不便。
市府經發局表示，從今晚11時到明天晚上10時止的停水區域，包括桃園區的大興、忠義、福林、寶山、南門、三民、東山、福安、豐林、成功、東門、朝陽、青溪、春日、雲林、玉山、大豐、萬壽、建國、福元、大林、大樹、大業里共23個里及聖保祿醫院、住都飯店。
另外，龜山區的山頂里（龜山工業區縱貫鐵路以西桃園後站方向）、山德里及山鶯路2至86號雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄等2個里區域，也都在這次停水範圍。
經發局表示，這次桃園大範圍停水區域，呼籲民眾用戶預先完成儲水備用，並請節約用水，也提醒民眾在停水期間關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞，該局也會督促水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便，如有任何供水問題，可電洽水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。
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