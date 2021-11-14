親子手作聽演講 苗栗國際家庭日活動200多組親子參加

苗栗縣政府與家庭教育中心主辦的「國際家庭日暨幸福配方」系列活動今天登場，安排「陪伴孩子成長的快樂配方」專題講座，及手作「仿真多肉—毛脆滴玉」，200多組親子一起動手，並聆聽演講，洋溢溫馨氣氛。

這場活動縣府委託苗栗縣家長協會承辦，今天在竹南鎮照南國小登場，輔仁大學兒童與家庭學系教授潘榮吉專題講座，親子成長營團長羅純惠指導手作，家長協會理事長黃正銘表示，5月15日國際家庭日，因疫情延至今天舉辦，「家是每人的堡壘，也是溫暖的港灣」，增長親子知能的效益，不因延期而改變。

縣長徐耀昌等人到場致意，徐耀昌表示，國際家庭日暨幸福配方系列活動，希望更多家庭進一步了解親職關係的知識、互動和正確方法，並運用到日常生活中，展現國際家庭日的精神和對親子關係的重視。