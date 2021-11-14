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桃園市府辦棒球風聯合婚禮 貓奴新人孕肚畫棒球吸睛

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
23歲的蔡宜婷及32歲的張嘉軒，2人在楊梅埔心牧場工作結識，目前肚子裡的寶寶2周後將誕生。記者翁唯真／攝影
23歲的蔡宜婷及32歲的張嘉軒，2人在楊梅埔心牧場工作結識，目前肚子裡的寶寶2周後將誕生。記者翁唯真／攝影

桃園市110年市民聯合婚禮今上午於龍潭區名人堂花園大飯店舉行，共有36對佳偶在桃園市長鄭文燦及桃園市議會議長邱奕勝2位證婚人及親友祝福下結為連理，並抽出幸福加碼金共計4組的SOGO百貨禮券6600元及1萬元，祝福每一對新人。

民政局長陳靜航指出，今年以棒球風為主題設計，市府選在曾是兄弟象棒球隊發源地的名人堂花園大飯店舉，新人們進場模擬全壘打跑壘方式，並與飯店合作，為新人提供活動當天2天1夜住宿，此外，每對新人可獲得由市府及市議會致贈的氣炸鍋、大同電鍋等實用3C家電及新人紀念球衣。

鄭文燦表示，近2年疫情讓全國結婚數下降許多，讓人更加珍惜愛情、親情及友情，去年桃園結婚對數約1萬2900對，今年由於疫情關係，截至10月底還未達1萬對；鄭文燦說，桃園首創生育補助及育兒津貼等，希望讓年輕人甜蜜多一點，負擔少一點。

23歲的蔡宜婷及32歲的張嘉軒，2人在楊梅埔心牧場工作，因雙方都有養貓因此熟識，在一起2年多，在今年5月20日就已登記，預計明年會補請客，目前肚子裡的寶寶2周後將誕生，2人今天更著棒球服並再肚子上畫上1顆棒球不只吸睛也符合主題，2人臉上洋溢著幸福笑容。

30歲的洪瑞鳳及31歲的蘇峻皓從大學2年級就在一起，愛情長跑11年，因不想按照傳統繁瑣禮俗加上看到聯合婚禮的方式，因此報名參加，更特地從板橋來到龍潭，還很幸運抽中萬元禮券及住宿生等為史努比套房；2人表示，聯合婚禮體驗難得，在疫情之下特別難忘。

民政局禮儀事務科長詹國華指出，因疫情關係許多佳偶都先不登記結婚，因此此次參加的民眾須在去年10月至今年10月間登記才可報名，鼓勵民眾登記結婚，但也受疫情限制只開放36對新人參加。

30歲的洪瑞鳳及31歲的蘇峻皓從大學二年級就在一起，愛情長跑11年，幸運抽中1萬元禮券。記者翁唯真／攝影
30歲的洪瑞鳳及31歲的蘇峻皓從大學二年級就在一起，愛情長跑11年，幸運抽中1萬元禮券。記者翁唯真／攝影
桃園市110年市民聯合婚禮今上午於龍潭區名人堂花園大飯店舉行，共有36對佳偶在桃園市長鄭文燦及桃園市議會議長邱奕勝2位證婚人及親友祝福下結為連理。記者翁唯真／攝影
桃園市110年市民聯合婚禮今上午於龍潭區名人堂花園大飯店舉行，共有36對佳偶在桃園市長鄭文燦及桃園市議會議長邱奕勝2位證婚人及親友祝福下結為連理。記者翁唯真／攝影

桃園 疫情 結婚

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