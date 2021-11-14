林智堅新書分享新竹經驗 跨縣市辦巡迴簽書會

新竹市府與林智堅共同出書「新竹市跳級生」，講述翻轉新竹城市治理的經驗過程，林智堅日前就公開將辦10場簽書會，今天也特別前往實踐大學大直校區辦新竹市都市環境景觀發展論壇，他提出3個關鍵堅持「以人為本、相信專業、公大於私」，更表示希望透過大新竹升格解決縣市治理難題。

林智堅表示，新竹經驗的3個關鍵堅持，第一是以人為本，以市民需求為優先，市民的小事就是市府大事，看似很小的建設，但串聯起來會成為很大的計畫，例如步行城市、微笑水岸、進擊的公園等，都是從小公園、綠帶、步道開始，但結合起來產生很大的成效。

第二是相信專業，邀集全台頂尖設計師及規劃團隊，參與新竹改造計畫，選定好目標後同時展開，才能慢慢累積並看到成果；最後才是公大於私，以公眾利益為優先，在城市治理上會很快看到成果。

他表示，自己非常喜歡日本社造大師西村幸夫名言「我們感覺、思考、行動、創造、交流，一起感動」，也分享自己從小喜歡去感受周遭環境並想像人的行為，到後來參與公共事務14年時間，對人的觀察與想像更為強烈，尤其擔任市長，更需要去感覺空間與人的關係、思考民眾的需要。

前市政顧問林盛豐表示，新竹經驗是陳定南時期宜蘭經驗的承繼，但30年後的新竹走得更前面，參與的建築師更大量，市政團隊的運作也更成熟，林智堅在實務與政治性的拿捏也很關鍵。

實踐大學建築設計系教授王俊雄表示，新竹市的市政規畫是各縣市走得最快的，一般市政推動2年完成一個新竹公園、動物園，就很不容易，但新竹市走得快走得遠，甚至連步行城市、微笑水岸，大型建設都一起做起來。

林智堅也藉論壇表示，由衷期盼大新竹合併升格促成；除新書論壇，林智堅20日將於鷹王肉圓、長興釣蝦場、直達咖啡舉辦簽書，27日晚於新竹誠品舉辦簽書會。