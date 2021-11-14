通霄鎮畜牧場超養飄臭 群眾抗議要求改善

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮五北里一間畜牧場超養乳牛，排泄的糞便飄臭，群眾約百人今天抗議，陳姓業者出面道歉，允諾今年11月底改善。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮五北里一間畜牧場超養乳牛，排泄的糞便飄臭，群眾約百人今天抗議，陳姓業者出面道歉，允諾今年11月底改善。記者范榮達／攝影

苗栗縣通霄鎮五北里一間畜牧場超養乳牛，排泄的糞便飄臭，里長甘秋永等人指控3年多來遲遲沒有改善，居民飽受其害，忍無可忍今天抗議，陳姓業者出面道歉，允諾今年11月底改善，群眾勉為同意，揚言屆期如果仍沒有改善，將持續抗爭。

群眾約百人今天上午到通霄鎮五北里畜牧場，他們拉白布條、喊口喊抗爭，表達不歡迎畜牧場等訴求，苗栗縣議員張可欣、陳品安、徐永煌等人聲援，縣府農業處長李乙廷、環保局副局長沈鳳臺等人到場，警方派員警戒，沒有發生進一步衝突。

甘秋永等人指出，畜牧場設立近4年，嚴重破壞生活品質，夏天時蚊蠅孳生，冬天東北風吹向住家，臭味更是難以忍受，但地方一再反應，並要求改善，但都沒有下文，居民飽受其害，忍無可忍抗爭，希望還給民眾清淨空氣的空間。

李乙廷、沈鳳臺表示，農業處、環保局於今年11月2日聯合稽查，查出畜牧場申請飼養160頭乳牛，超養到近300頭，糞便堆置飄散臭味，農業處依畜牧法可處1到5萬元，限期30天改善，環保局依廢棄物清理法，去年已經有開罰紀錄，這次將再裁罰，可以處6000元到300萬元。

農業處、環保局人員11月12日再度到畜牧場察看，現場堆置的糞便已經移除，但還沒有減養，農業處要求期限內改善，降低乳牛排泄物數量，並建議業者四周架掛黑網，噴霧器噴灑消毒水等措施，盡量把異味降到最低。

陳姓業者出面，他對於造成困擾，鞠躬表達道歉，他允諾11月底前完成改善，屆時歡迎甘秋永及居民到畜牧場驗收，群眾勉為同意，並表示如果畜牧場沒有改善，還會繼續抗爭。

苗栗縣通霄鎮五北里一間畜牧場超養乳牛，排泄的糞便飄臭，群眾約百人今天抗議，陳姓業者出面道歉，允諾今年11月底改善。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮五北里一間畜牧場超養乳牛，排泄的糞便飄臭，群眾約百人今天抗議，陳姓業者出面道歉，允諾今年11月底改善。記者范榮達／攝影

牧場 苗栗縣 廢棄物

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