銅鑼龍泉大腸桿菌群超標8.8倍 苗環保局：煮沸後再飲用

苗栗縣政府環保局列管熱門山泉水取水處，10月5日抽驗結果出爐，其中，銅鑼鄉新雞隆（龍泉）大腸桿菌群440CFU/100ml、頭份市石觀音大腸桿菌群140CFU/100ml，2處不符合飲用水水源水質標準50CFU/100ml，環保局建議取用山泉水，務必煮沸後再飲用。

環保局10月5日抽驗銅鑼鄉竹森村2處、龍泉及石觀音，民眾4處山泉水取水處的水源水質，檢測pH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮10項，其中，龍泉及石觀音都是大腸桿菌群不合格，測值分別440、140CFU/100ml，標準50CFU/100ml，其餘地點及項目，均符合飲用水水源水質標準。

一名長期到龍泉載用山泉水的賴姓苗栗市民表示，山泉水都用來泡茶，比較甘甜好喝，大腸桿菌群不合格雖迭有所聞，只要煮沸應該就可以殺菌；縣府環保局長陳華盛指出，若民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水等，作為飲用水源時，務必煮沸後再飲用，以確保飲用水安全及身體健康，環保局會持抽驗民眾飲用水水源水質，確保飲用水安全。