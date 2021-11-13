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這場婚禮不一樣！新人豪捐百萬醫療車 力挺疫情下醫護

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
新人姚均凱與薛文琪昨天完婚，並在桃園副市長李憲明（右２）、桃園市議會副議長李曉鐘見證下均出價值百萬元的子宮頸抹片醫療巡迴車。圖／薛文琪提供
新人姚均凱與薛文琪昨天完婚，並在桃園副市長李憲明（右２）、桃園市議會副議長李曉鐘見證下均出價值百萬元的子宮頸抹片醫療巡迴車。圖／薛文琪提供

保健食品「Chidora奇朶菈」負責人薛文琪（Chi）完成人生大事，與丈夫姚均凱（Kai）步入婚姻，昨晚在桃園席開40桌宴請賓客，還捐贈了一輛子宮頸抹片醫療巡迴車給桃園市衛生局，整場婚禮別開生面，除了洋溢幸福甜蜜氛圍，也增添了幾分「取之社會、用之社會」的公益氣息。

奇朵菈是桃園在地品牌，由薛文琪一手打造，本於傳達正確的保健觀念給年輕人研發保健食品，在擁有30多年藥劑師專業知識的父親幫助下，2018年註冊商標就迅速打進海外市場，隔年官網上架也在短短一個月內創下1萬3000名會員佳績。昨天的婚禮上，她開心在IG直播與品牌粉絲分享喜悅，線上同時間也有2千多人替她做見證。

薛文琪表示，父親從事醫療相關行業，長年熱衷公益，耳濡目染之下，自己也興起做公益的想法，讓婚禮更具意義。她原本想捐救護車，但看到新聞報導新冠肺炎疫情之下醫護人員非常辛苦，加上自家品牌愛用者以女性居多，所以轉念改以公司名義捐子宮頸抹片醫療巡迴車。

雖然醫療巡迴車是以公司名義捐贈，但薛文琪強調捐贈車輛未申報抵稅，初衷就是希望婚禮能別具意義，也向品牌愛用者傳達「你們也為公益盡了一份力」。

桃園市副市長李憲明代表市府受贈，致時時，他表示桃園女性人口逐年增加，是六都近3年唯一正成長的城市，對於社區醫療、偏鄉醫療及婦女專業抹片檢查皆大幅提升。此次受贈，桃園子宮頸抹片醫療巡迴車將增至4輛，能讓篩檢服務深入致鄰里及偏鄉，嘉惠地方良多。

新人姚均凱與薛文琪昨天完婚，同時也捐贈一輛價值百萬元的子宮頸抹片醫療巡迴車，讓婚禮別開生面，格外有意義。圖／薛文琪提供
新人姚均凱與薛文琪昨天完婚，同時也捐贈一輛價值百萬元的子宮頸抹片醫療巡迴車，讓婚禮別開生面，格外有意義。圖／薛文琪提供
新人姚均凱與薛文琪昨天完婚，同時也捐贈一輛價值百萬元的子宮頸抹片醫療巡迴車，讓婚禮別開生面，格外有意義。圖／薛文琪提供
新人姚均凱與薛文琪昨天完婚，同時也捐贈一輛價值百萬元的子宮頸抹片醫療巡迴車，讓婚禮別開生面，格外有意義。圖／薛文琪提供
新人姚均凱與薛文琪昨天完婚，同時也捐贈一輛價值百萬元的子宮頸抹片醫療巡迴車，讓婚禮別開生面，格外有意義。圖／薛文琪提供
新人姚均凱與薛文琪昨天完婚，同時也捐贈一輛價值百萬元的子宮頸抹片醫療巡迴車，讓婚禮別開生面，格外有意義。圖／薛文琪提供

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