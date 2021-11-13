這場婚禮不一樣！新人豪捐百萬醫療車 力挺疫情下醫護

保健食品「Chidora奇朶菈」負責人薛文琪（Chi）完成人生大事，與丈夫姚均凱（Kai）步入婚姻，昨晚在桃園席開40桌宴請賓客，還捐贈了一輛子宮頸抹片醫療巡迴車給桃園市衛生局，整場婚禮別開生面，除了洋溢幸福甜蜜氛圍，也增添了幾分「取之社會、用之社會」的公益氣息。

奇朵菈是桃園在地品牌，由薛文琪一手打造，本於傳達正確的保健觀念給年輕人研發保健食品，在擁有30多年藥劑師專業知識的父親幫助下，2018年註冊商標就迅速打進海外市場，隔年官網上架也在短短一個月內創下1萬3000名會員佳績。昨天的婚禮上，她開心在IG直播與品牌粉絲分享喜悅，線上同時間也有2千多人替她做見證。

薛文琪表示，父親從事醫療相關行業，長年熱衷公益，耳濡目染之下，自己也興起做公益的想法，讓婚禮更具意義。她原本想捐救護車，但看到新聞報導新冠肺炎疫情之下醫護人員非常辛苦，加上自家品牌愛用者以女性居多，所以轉念改以公司名義捐子宮頸抹片醫療巡迴車。

雖然醫療巡迴車是以公司名義捐贈，但薛文琪強調捐贈車輛未申報抵稅，初衷就是希望婚禮能別具意義，也向品牌愛用者傳達「你們也為公益盡了一份力」。