金曲歌手黃子軒返鄉創作 替竹市東門市場注入客家魂

金曲客家音樂人黃子軒近年返鄉發展，進駐新竹市東門市場3樓青年基地打造「東門Rec&Live」工作室，3坪大的閒置空間搖身變成廣播錄音間，還不時邀請客家歌手現場開唱，一場場前來聽歌的年輕人越來越多，為老市場注入耳目一新的客家氣息。

「我是混城區長大的！」38歲的黃子軒在新竹市土生土長，記憶裡中正路一帶是地價高昂的「地王」，印象中東門市場一樓全是攤位，小時候都只是「穿越」經過，他也在十多年前離家求學、工作，沒想到一晃回到了東門市場，才真正認識市場的故事。

東門巿場外表破舊，市府還正在進行補強工程，但黃子軒說，這裡其實很「奇幻」，特色的小店、酒吧很吸引年輕人，常客不乏清交大學生、市府員工，自己也在這找到能交流音樂、聊時事的同好，讓他決定在3樓承租空間，每月租金加水電2千元搞定。

踏入市場3樓，黃子軒的錄音工作室位於顯眼的三角窗，望向透明隔間就能一覽無遺。他說，當時正好有電台找他做節目，也想起過去與相關單位交流，竹市總被嫌客家味很淡，「但我來做就有啦！」在這錄廣播、podcast、開直播，分享客家的好聲音。

黃子軒去年9月開始也在工作室不定時推出現場表演，陸續邀來羅文裕、大竹研等歌手開唱，演出為售票性質，1張票500元，還附2杯調酒，不少年輕人喜歡這種現場表演模式，售票狀況都很不錯，有時50人早已額滿，當天仍吸引至少80人來看表演。

黃也分享，對比台北小型展演空間的售票模式，表演者多得自行負責宣傳，門票收入沒達標，抽成也好不到哪去，但來到市場的小型演出，因場地等成本低廉，能保障表演者一定收入，人氣帶來買氣，也有市場店家回饋業績成長，支持他繼續辦下去。

東門Rec&Live陸續辦過6場表演，5月以來因本土疫情停擺，不過黃子軒觀察，去年雖受疫情衝擊，但很多人悶太久了，對藝文的需求不減反增，也因逐漸做出口碑，開始有表演者主動洽詢或想來市場辦巡迴，他已計畫春節前再推出現場表演，強勢回歸。