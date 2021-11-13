桃園大河文藝季願景系列 鍾肇政文學生活園區開跑

桃園市政府客家事務局、財團法人桃園市客家文化基金會今天在鍾肇政文學生活園區龍潭武德殿前廣場，舉辦「歸來-2021大河文藝季願景系列活動」宣傳，首屆大河文藝季系列活動即日起至12月31日展開。

基金會執行長、客家局長黃傅淑香表示，桃園龍潭是臺灣文學之母鍾肇政的故鄉，文學內容多來自於龍潭的客庄生活經驗，這次大河文藝季願景系列活動將文學與藝術結合，以「流雲」的小說情節轉化成各式具備五感體驗的活動，讓民眾體會文學的樂趣。

活動規畫6大系列包含大河論壇、客家知識學苑、藝文沙龍、文學走讀、習字•惜字特展、天光市集，即日起免費報名。

鍾肇政文學生活園區為鍾肇政的故居，活動選用客籍作家鍾肇政於1963年完成之「濁流三部曲」的「流雲」著作為主軸，不僅向在故居書寫「濁流三部曲」鍾肇政致敬，也藉此深刻提煉文本內容，結合龍潭地方生活，以「歸來-這是我的另一個出發」作為核心精神，期望園區能連結地方族群生命故事，催化人與土地關係。

今天現場舉辦的天光市集，規畫多個桃園客家文創、農特產、技藝等特色品牌攤位，另邀龍潭愛樂管弦樂團、創作歌手徐佳，瑄及客庄創作女聲葉鈺渟等人演出，讓民眾能在漫遊文藝氣息濃厚的市集時，也能聆賞充滿愉悅詩意的客家樂音美聲。

大河文藝季願景系列活動—「習字・惜字」生活特展，即日起至12月31日於鍾肇政文學生活園區5、7號日式宿舍展出，傳達鍾肇政雖歷經二次大戰後艱困的跨語言轉換時期，卻仍勤於文字習寫、堅持文學創作的態度，也用以呼應客家族群「惜字文化」的理念。