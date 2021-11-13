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新竹巨城15公尺耶誕樹今晚點燈 垂幕燈海點綴超浪漫

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹巨城購物中心今天舉行耶誕點燈儀式，燈飾營造浪漫。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心今天舉行耶誕點燈儀式，燈飾營造浪漫。記者張裕珍／攝影

再1個多月就要迎接耶誕節，新竹市Big City遠東巨城購物中心今晚6點半舉行耶誕樹點燈儀式，15公尺高的耶誕樹以金黃燈飾點綴，周圍還有垂幕燈海，浪漫破表，堪稱是今年新竹最有看頭的耶誕裝置，吸引不少逛街民眾搶拍；今晚點燈儀式業者也宣布捐贈原聲國際學院和新竹女中各100萬元，做為教育基金。

Big City遠東巨城購物中心今晚舉行耶誕樹點燈儀式，以「巨城10年 10分感謝」主題，在巨型耶誕樹旁增添漫天燈海的設計，今年以金黃色系為主，更增添一股溫暖氛圍，讓人目不暇給，許多民眾搶拍留下珍貴紀念。

今晚也邀來新竹女中沂風儀隊表演操槍，還有原聲國際學院獻唱布農族歌謠「拍手歌」及耶誕組曲，純淨美聲獲熱烈回響。

遠東巨城購物中心今天也宣布持續為教育投入資源，捐贈原聲國際學院和新竹女中各100萬元，做為接下來3年的教育基金，分別由校長馬彼得、校長謝容懋，以及校長林桂鳳代表受贈。

巨城董事長李靜芳說，企業善盡社會責任有很多面向，尤其教育與世代傳承重要可貴，巨城為保留台灣在地母語文化，推動一系列音樂課程及展演，包括贊助台灣原聲教育協會邀波蘭波茲南市立少年合唱團來台進行美聲交流等，2018年起贊助新竹女中儀隊，讓儀隊能無後之憂比賽並至偏鄉服務，形成正向循環。

巨城也分享，開幕10周年以來，首創BBC三合院公益空間透過課程講座、活動交流，協助長者實踐不老精神；獨有的Big Fresh Mart每年辦野餐音樂節、縣市農產展售、全國更生人與馨生人展售會，開創全新公益商機，屢獲國內外CSR大獎肯定，未來將持續實踐社會公益，發揮全台第一公益平台的影響力。

新竹巨城購物中心今天舉行耶誕點燈儀式。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心今天舉行耶誕點燈儀式。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心今天舉行耶誕點燈儀式，吸引民眾搶拍。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心今天舉行耶誕點燈儀式，吸引民眾搶拍。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心今天舉行耶誕點燈儀式。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心今天舉行耶誕點燈儀式。記者張裕珍／攝影

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