教導民眾認識數位性別暴力 桃市徵件推10支微電影

11月25日是聯合國國際終止婦女受暴日，隨著網路及3C產品興起，「數位性別暴力」成為常見犯罪型態，但有許多人不知道這個名詞的意義，甚至不知道自己犯錯或被迫害。桃園市社會局舉辦微電影徵件活動，今選出10支作品，透過數分鐘的故事，帶大家認識數位性別暴力及如何防治。

桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷表示，「數位性別暴力」顧名思義就是利用3C及網路所做暴行，常見類型就是透過網路誘騙私密照，進而勒索錢財或要求發生性關係。然而，透過網路攻擊他人的性別、性向，追蹤他人網路行蹤及私訊騷擾，也算是數位性別暴力。

林燕婷指出，截至目前調查，上述類型的受害個案多半是對性知識懵懂兒童或少年，甚至有些人正遭遇狀況仍不自決，因此希望透過時下年輕人習慣的閱聽方式，傳達正確知識。

家防中心自9月開始徵件，雖然總獎金不到20萬元，仍有近30組團隊報名，除了素人及校園社團，也不乏專業攝影團隊參加。得獎作品今天揭曉，前三名依序為「一時性起、掉入陷阱」、「落花」和「古錐的阿嬤」，分別獲得8萬元、3萬元和2萬元不等獎金，另外7支入圍佳作的影片也有1萬元做為鼓勵，目前均已在活動粉專上架可觀看。

社會局長鄭貴華表示，性騷擾與性別暴力已不再侷限於現實生活中，受害族群年齡也越來越年輕，希望藉由本次活動，讓大眾了解數位性別暴力，知曉遭遇時該怎麼應對處理。

鄭桂華也說，防範數位性別暴力謹記「五不四要」原則，分別是「不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害」，以及「要告訴師長，要截圖存證，要記得報警，要檢舉對方」，面對暴力，絕不姑息。