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竹市辦毛小孩同樂會 飼主陪愛犬當大胃王、跳障礙

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，趣味競賽是活動最大亮點，飼主牽著毛小孩一起跨越障礙，現場歡樂不斷。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，趣味競賽是活動最大亮點，飼主牽著毛小孩一起跨越障礙，現場歡樂不斷。記者張裕珍／攝影

新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，趣味競賽是活動最大亮點，吸引飼主帶著毛小孩合力跳障礙、做仰臥起坐，還有大胃王比賽，毛小孩吃不夠還互搶食物，現場笑聲不斷，市府今年也特別設立免費晶片及疫苗注射攤位，提供200名毛孩現場施打，場面熱絡。

2021毛寶貝同樂會在草皮上進行5項趣味競賽，由「障礙挑戰賽」率先登場，不少狗狗身手矯健，輕鬆跟著主人飛躍直奔終點，還有「誰的腹肌最端正」比賽，主人限時1分鐘抱著毛寶貝進行仰臥起坐。最受歡迎的項目則是「我是大胃王比賽」，許多毛孩比賽時自己的吃不夠、還搶隔壁的來吃，現場趣味橫生。

新竹市動物保護及防疫所長楊家民表示，依照動物傳染病防治條例，每年應定期為寵物施打狂犬病疫苗，可保護毛寶貝遠離人畜共通的狂犬病發生；為宣導寵物狂犬病預防注射及寵物登記的重要性，今年活動新竹市動保所特別設立免費晶片及疫苗注射攤位，吸引許多民眾帶著毛孩踴躍來接種。

現場的寵物特色市集更展示許多寵物鮮食及特色商品，寵物鮮食目前已進化到可針對寵物年齡身體體質做量身調整，廠商也教導飼主可以嘗試學習營養搭配與瞭解家中毛孩需要後，試著自己DIY做出營養均衡、獨一無二又充滿愛心的的寵物鮮食。

市府指出，今天活動特別感謝全美動物醫院聯合醫療體系院長陳明遠帶領團隊提供毛孩免費健康檢查，也分享毛寶貝健康生活秘訣，鼓勵每天陪伴毛孩散步10分鐘以上、避免攝取高油脂高鹽分食物，讓毛寶貝與飼主維持健康一起快樂生活。

副市長沈慧虹今天下午出席毛寶貝同樂會活動，她表示，去年新竹市動物收容所改建為動保教育園區後，大幅提升動物中途收容品質，今年接力完成新竹左岸狗狗公園，提供毛孩優質運動場地，希望透過毛寶貝同樂會提升動物福利觀念，民眾如有意飼養寵物可到新竹市動保教育園區認養。

新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，趣味競賽是活動最大亮點，飼主牽著毛小孩一起跨越障礙，現場歡樂不斷。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，趣味競賽是活動最大亮點，飼主牽著毛小孩一起跨越障礙，現場歡樂不斷。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，吸引不少飼主帶著毛小孩到場同樂。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，吸引不少飼主帶著毛小孩到場同樂。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，趣味競賽是活動最大亮點，飼主牽著毛小孩一起跨越障礙，現場歡樂不斷。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，趣味競賽是活動最大亮點，飼主牽著毛小孩一起跨越障礙，現場歡樂不斷。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，趣味競賽是活動最大亮點，飼主牽著毛小孩一起跨越障礙，現場歡樂不斷。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天在新竹左岸狗狗公園舉辦2021毛寶貝同樂會，趣味競賽是活動最大亮點，飼主牽著毛小孩一起跨越障礙，現場歡樂不斷。記者張裕珍／攝影

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