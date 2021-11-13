竹縣湖口花海節一連2周末登場 向日葵、波斯菊美麗綻放

新竹縣湖口鄉公所舉辦第3屆湖口花海節今天起一連2個周末在湖口好客文創園區登場，今年別出心裁規畫4大花區，並以「希望」為主題，選定黃、橘與白色等充滿正面能量的顏色點綴田間，多達4.5公頃大片花海美麗綻放，今天天氣放晴，吸引不少民眾到湖口踏青賞花。

鄉公所指出，今年花海節有別於以往只有大波斯菊和百日草2種花種，特別打造由白色大波斯菊和黃波斯菊拼接栽種的「雙色波斯菊花田」；「金黃太陽麻花海」可於周邊田間高處往下拍照，彷彿置身於太陽懷抱之中；「希望之光花彩區」特別勾勒出湖口英文字樣以及象徵希望的太陽圖案，「向日葵花田」則可置身花海間彈著鋼琴，享受著暖暖的陽光滋味。

湖口花海節今天登場，湖口鄉鄉長林志華、湖口鄉民代表會主席詹益祿等人一早參與開幕儀式揭開花海序幕；活動表演也邀來創作新人黃霆睿Ray、空靈系歌手琳誼Ring、金曲客語爵士樂團吉那罐子，以及親子喜愛的互動劇場魔梯形體劇場，吸引民眾參與。

湖口花海節今年除了有4.5公頃大面積的花海可欣賞之外，還有4座串聯「希望」主題的裝置藝術適合民眾打卡拍照，活動期間還有花相框DIY、線上陽光下午茶、線上賞花、抽獎活動，以及現場的有獎徵答活動，邊拍邊玩還能拿走好禮。