苗栗頒生態給付獎勵金參與者倍增 海岸地帶也發現石虎

苗栗縣推動石虎保育，近年來率先試辦棲地生態服務給付計畫，3年來參與的社區、農民及志工愈來愈多，縣府上午頒發今年瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫、石虎保育有功人士及團體的獎勵金，共發出近220萬元獎勵金，縣長徐耀昌感謝民眾熱心參與及付出，讚許他們是苗栗的驕傲及大家的學習標竿。

苗栗縣前年因推動石虎保育工作，率先試辦林務局的生態服務給付計畫，最早由通霄鎮一地參與，去年增加苑裡、西湖，因試辦成效佳，農委會並將計畫擴大推出辦理全國性的瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫，除了石虎，也將其他瀕危物種列入，苗栗縣今年並增至15個鄉鎮市參與計畫。

縣府農業處指出，縣府爭取林務局經費推動瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫，目前全縣共有23隊社區巡守隊參加棲地巡護、104名農友參加友善農地耕作，還有47位民眾參加養禽場域入侵自主通報；巡守隊棲地巡護獎勵金每年最高6萬元，拍到石虎最高有10萬元獎勵金，養禽戶石虎入侵通報獎勵金每戶3000元，拍到石虎另有入侵監測獎勵金1萬元，友善農地獎勵金每公頃2萬元，最高補助10萬元，拍到石虎可獲監測獎勵金1萬元。

農業處自然生態保育科長張葦指出，生態給付計畫參與件數成倍數成長，有的社區巡守隊更是整個家庭來參與，孩子就小就參與石虎保育工作，今年特別的是在海岸地帶苑裡出水社區的保安林邊緣也發現有石虎棲息。