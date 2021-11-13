竹縣峨眉東方美人茶節今登場 科技人轉戰茶業奪茶王

新竹縣峨眉鄉是東方美人茶最知名產地之一，峨眉鄉公所和農會今天起一連2天舉辦峨眉鄉東方美人茶節產業活動暨農特產品展銷會，展售茶葉、茶油等產品，也邀來縣長楊文科頒發新竹縣夏季東方美人茶評鑑獎，由科技人轉戰茶產業的徐友富抱回特等。

新竹縣峨眉鄉東方美人茶聞名，即將開播的影劇《茶金》更以峨眉東方美人茶產業奇蹟為主題。峨眉鄉農會總幹事陳冠義說，峨眉鄉除了東方美人茶及柑橘頗負盛名揚名外，近年也積極推廣「油茶」產業，結合在地苦茶油產銷班，推出苦茶油禮盒，並結合在地桶柑麵線、東方美人茶麵線，研發苦茶油特色餐，顛覆民眾對苦茶的印象。

為期2天的展售活動除了販售在地各式農特產品外，主辦單位更精心準備柚園樹下茶席體驗、苦茶油茶餐饗宴、打造東方美人茶吧等提供特調飲品等活動，將東方美人茶元素融入生活中，要讓更多民眾不僅喝得到、也能感受到峨眉鄉最道地的東方美人茶。

今天還同時推出峨眉慢油遊茶香食農教育體驗活動，帶領民眾體驗生產苦茶油過程，從採茶籽、曬茶籽至榨苦茶油，到最後享用美味的苦茶油入菜料理，體驗食農教育。

拿下「茶王」殊榮的徐友富說，自己愛喝茶也喜歡茶產業，從零開始學習，花了約10年才逐漸了解這個產業，很開心能拿下特等獎。他也自傲，台灣的茶是世界頂級的，他們團隊產製行銷好茶之際，也同時培養年輕人投入，希望把台灣好茶推向國際。