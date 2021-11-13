鄭文燦與14邦交國駐台人員淨灘 重申海洋生態重要

桃園市長鄭文燦今早參加環保署在觀音濱海遊憩區舉辦的「向海致敬、健康海洋無國界」活動，與14個邦交國駐台使館人員一起淨灘；鄭文燦表示，COP26氣候峰會正在英國舉行，2050年淨零排放、氣候變遷及保護海洋生態已成全球共識，台灣相當關注這類議題，而桃園在這方面也下不少功夫，會持續透過環境教育紮根生態保育觀念，讓海洋垃圾越來越少。

鄭文燦今率市府環保局與志工團隊，與環保署長張子敬、聖克里斯多福及尼維斯大使維斯哈菁絲(Jasmine Elise Huggins)一起淨灘，雖然海邊東北季風強勁，眾人還是帶著手套、彎著腰，撿拾淨灘機具無法篩選出的瓶蓋、塑膠袋等垃圾，盼藉由活動，喚起大家對海岸生態的重視。

鄭文燦表示，就海洋生態保育方面，桃園設有海岸管理工程處專責單位，也畫設了4個保護區，分別是許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀新藻礁保護區和新屋石滬群，還有上百個海岸志工隊定期淨灘，維護工作可以說做得相當不錯。