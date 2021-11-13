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新竹市風收站成果亮眼 5年回收資收物1934公噸
新竹市風收站2016年10月開辦迄今，參與人數達5萬3152人次，資源回收物總重1934公噸，成果亮眼。竹市環保局今天指出，為感恩民眾落實做好資源回收，21日下午1點到5點，將在新竹大遠百舉辦「風收站感恩回饋下載APP送好禮」活動，歡迎民眾到場下載風收站專屬APP，即可獲得一份醫用口罩5入組，限量1000份，兌完為止。
環保局長江盛任說，風收站從創立之初7站，到今年已擴增至40站，今年雖受疫情影響，各站調整成自主回收營運模式，民眾將資源回收物拿到各站集中回收，里長再將資源回收物變賣給回收商，仍不減民眾資源回收愛地球的熱情。風收站營運滿5年，總計回收資源物1934公噸，包含紙類1078公噸、玻璃433公噸，充分表現循環經濟。
北區新雅里風收站吸引不少志工加入回收行列，高齡92歲的老翁江龍金去年也主動報名，每周三風收站營運時間一到，總是跑第一到場支援，協助將里民帶來的資源回收物分類，並協助整齊堆放至推車上，然後推去資源回收場變賣，熱心服務風雨無阻。
環保局也分享，江龍金阿公身體硬朗、體力驚人，時常天還沒亮，就到菜園忙活，平時種植的蔬菜收成後，也都樂於分享給里民，新雅里內大大小小的環保工作及活動，總會看到江龍金阿公穿梭會場的服務身影，「最強志工」非他莫屬。
江盛任說，風收站以全民綠生活為出發點，感謝環保志工隊固定周期營運，堅持為地球做更美好的事，也希望有更多民眾加入風收站運作，共同為地球環境盡一份心。
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