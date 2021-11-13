大新竹第1座！新竹縣無人機術科考場及訓練場今啟用

民用航空法去年3月底修訂上路，民眾操控一定重量的遙控無人機，須通過考照，目前全台多個縣市幾乎都有無人機考場，但大新竹地區卻付之闕如，新竹縣政府接獲飛友心聲，在竹東頭前溪高灘地成立新竹地區首座無人機術科考場及訓練場，今天啟用。

新竹縣無人機術科考場及訓練場占地4千坪，由縣府與二河局承租，並委託中華無人機教育發展交流協會維護管理，考場分為基本級與專業級2座場地，預計12月中將展開第1場考試，協會規畫一旁的草地打造4座訓練場，方便飛友就近練習，目標12月完工。

竹縣府「催生」大新竹首座無人機術科考場及訓練場有成，今天早上舉行啟用典禮，縣長楊文科、民航局技正耿華、中華無人機教育發展交流協會理事長岳志忠與縣府交旅處長游志祥等人都出席見證；啟用前，協會還帶來無人機表演，吸引飛友欣賞。

岳志忠跑遍全台各地考場，也說新竹縣這座場地別有巧思，從這2年教學經驗發現，考生曾反映混凝土舖面反光嚴重，會看不清標線，因此竹縣場地的標線是一片片用防水材質串接而成，並加強防水與防曬處理，基本級場地架高植草，以利考生判斷飛行位置是否在線內，另考量新竹風強，前後畫有考生站位，方便考生因應當時風勢選擇。

目前全台灣加上新竹縣考場已有16座無人機考場，除了南投、彰化與基隆沒有之外，幾乎1縣市1座，岳志忠也說，過去新竹沒有自己的考場，民眾得到苗栗或桃園練習或考試，往返奔波很不方便，之後場地將開放預約，以協會會員、大新竹地區民眾為先。

游志祥也認同無人機應用多元，透過有秩序地管理，對產業發展是好的方向，新竹縣的無人機訓練場與考照場還有緊鄰都會區的特色，也希望更多人能藉此認識無人機。

目前中央授權400英呎以下空域由縣市政府管理。游志祥也透露，現行的公告管制規範都市計畫區內為管制區，除中央機關單位外，其他區域採取開放，預計12月之後將會再做空域調整，原則都市計畫區空域在假日時開放飛行，已向中央民航局提報。