「買爆新竹」消費登錄破1.7億元 百萬汽車等你來抽

搶攻五倍券商機，新竹市政府推出「買爆新竹」活動，10月8日起在新竹消費滿500元，線上登錄電子發票有機會抽中百萬汽車、Gogoro與iPhone等大獎。市府今天指出，活動發票登錄金額已破1億7千萬元，歡迎民眾參與，百萬汽車將在年底抽出。

新竹市政府產發處指出，市府串聯新竹市大小產業，包括百貨、賣場、商圈、市場、小販等特色店家，推出「買爆新竹」系列活動，10月8號起在新竹消費滿500元以上，並線上登錄https://hsinchu-more.hccg.gov.tw/電子發票，即可抽休旅車、Gogoro、iPhone等大獎。

「買爆新竹」抽獎活動分為三波，第一波10月29日已經抽出幸運兒，第二波登錄截止時間為11月24日晚上11點59分，並於11月26日進行第二波，若第一波沒有中獎，登錄資訊會自動轉入下波抽獎活動，代表越早登錄、抽獎機會越多，中獎機會也就越大，

產發處說明，「買爆新竹」第一波10月29日抽出，獎項包括Gogoro、iPhone 13、家電及禮券等。其中，Gogoro得主林先生表示，他退休後常到台大醫院及市府擔任志工，相信常做善事會有好的福報，幸運抽中大獎也相當開心。另一名iPhone 13得主吳先生也開心地分享，「這是他人生中過最大的獎項，準備送給太太當禮物！」

產發處指出，「買爆新竹」持續到年底，呼籲民眾到訪新竹，消費後也別忘至買爆新竹活動網站登錄發票。最大獎價值百萬元的MAZDA休旅車CX-5得主將在年底最後一波抽獎公開，最新資訊可搜尋新竹市長林智堅臉書、新竹市新鮮事或新竹市府官網。