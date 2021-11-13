快訊

高端認證不通、白打了？陳時中：是為學生返美就讀解套

宋同學拔管「第一句話」曝光！答對100開根號 醫：車禍經過都記得

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「買爆新竹」消費登錄破1.7億元 百萬汽車等你來抽

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
搶攻五倍券商機，新竹市政府推出「買爆新竹」活動，10月8日起在新竹消費滿500元，線上登錄電子發票有機會抽中百萬汽車、Gogoro與iPhone等大獎。市府今天指出，活動發票登錄金額已破1億7千萬元，百萬汽車將在年底抽出。圖／新竹市政府提供
搶攻五倍券商機，新竹市政府推出「買爆新竹」活動，10月8日起在新竹消費滿500元，線上登錄電子發票有機會抽中百萬汽車、Gogoro與iPhone等大獎。市府今天指出，活動發票登錄金額已破1億7千萬元，百萬汽車將在年底抽出。圖／新竹市政府提供

搶攻五倍券商機，新竹市政府推出「買爆新竹」活動，10月8日起在新竹消費滿500元，線上登錄電子發票有機會抽中百萬汽車、Gogoro與iPhone等大獎。市府今天指出，活動發票登錄金額已破1億7千萬元，歡迎民眾參與，百萬汽車將在年底抽出。

新竹市政府產發處指出，市府串聯新竹市大小產業，包括百貨、賣場、商圈、市場、小販等特色店家，推出「買爆新竹」系列活動，10月8號起在新竹消費滿500元以上，並線上登錄https://hsinchu-more.hccg.gov.tw/電子發票，即可抽休旅車、Gogoro、iPhone等大獎。

「買爆新竹」抽獎活動分為三波，第一波10月29日已經抽出幸運兒，第二波登錄截止時間為11月24日晚上11點59分，並於11月26日進行第二波，若第一波沒有中獎，登錄資訊會自動轉入下波抽獎活動，代表越早登錄、抽獎機會越多，中獎機會也就越大，

產發處說明，「買爆新竹」第一波10月29日抽出，獎項包括Gogoro、iPhone 13、家電及禮券等。其中，Gogoro得主林先生表示，他退休後常到台大醫院及市府擔任志工，相信常做善事會有好的福報，幸運抽中大獎也相當開心。另一名iPhone 13得主吳先生也開心地分享，「這是他人生中過最大的獎項，準備送給太太當禮物！」

產發處指出，「買爆新竹」持續到年底，呼籲民眾到訪新竹，消費後也別忘至買爆新竹活動網站登錄發票。最大獎價值百萬元的MAZDA休旅車CX-5得主將在年底最後一波抽獎公開，最新資訊可搜尋新竹市長林智堅臉書、新竹市新鮮事或新竹市府官網。

新竹 電子發票 休旅車

延伸閱讀

Gogoro Network完成武嶺旅遊區沿線電池交換站 預告阿里山路段11月底啟用

合歡山、阿里山換電站相繼開通！PBGN壯遊全台暢行無阻

萊爾富「幾米主題2號店」新竹登場！近3米高老馬植栽超夢幻

厭倦了iphone鈴聲叫你起床 不如試試蟋蟀聲？

相關新聞

等了12年 桃園航空城昨動工

等了12年的桃園航空城計畫昨天終於動工，進入實質開發。優先搬遷區A1、A2和A3標昨舉行開工典禮，預計2028年完工，總...

新竹市風收站成果亮眼 5年回收資收物1934公噸

新竹市風收站2016年10月開辦迄今，參與人數達5萬3152人次，資源回收物總重1934公噸，成果亮眼。竹市環保局今天指...

大新竹第1座！新竹縣無人機術科考場及訓練場今啟用

民用航空法去年3月底修訂上路，民眾操控一定重量的遙控無人機，須通過考照，目前全台多個縣市幾乎都有無人機考場，但大新竹地區...

「買爆新竹」消費登錄破1.7億元 百萬汽車等你來抽

搶攻五倍券商機，新竹市政府推出「買爆新竹」活動，10月8日起在新竹消費滿500元，線上登錄電子發票有機會抽中百萬汽車、G...

台72線延伸至台61線工程計畫 獲行政院核定6年內通車

苗栗縣境內的台72線東西向快道路通車多年，但在西側起點後龍鎮僅差了2公里距離無法銜接台61線西濱快速公路，造成兩大快速公...

綠公投布條掛街頭 藍批帶頭違法

桃園市街頭近日出現印有民進黨黨徽和蔡英文總統、副總統賴清德署名的公投宣傳布條，有些甚至綁在樹木、電桿處，昨天引來國民黨籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。