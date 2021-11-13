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台72線延伸至台61線工程計畫 獲行政院核定6年內通車
苗栗縣境內的台72線東西向快道路通車多年，但在西側起點後龍鎮僅差了2公里距離無法銜接台61線西濱快速公路，造成兩大快速公路間的「斷線」，影響快速路網功能及後龍市區交通，近年地方爭取施設台72線「未完成」的路段，全案最近已獲行政院核定，將由公路總局辦理綜合規畫及環境影響評估，預計在計畫核定後6年內完工通車。
苗栗縣政府工務處指出，台72線後龍端早年規畫路線採填土路堤方式直線穿越農業區，造成土地紋理分割招致地方強烈抗爭，公路總局在無法解決用地取得的情況下，將工程起點減短施作至台1線（後龍光華路），以致台72線無法直接銜接台61線串聯完整快速公路路網，許多大型過境車輛轉而行駛縣道126線等道路，但126線鄰近仁德醫護管理專科學校及人口稠密的住宅區，導致人車爭道，增加交通事故發生機率。
地方爭取將台72線延伸到台61線的計畫，經立委陳超明極力協助爭取，公路總局2018年辦理可行性研究，並於路廊選定過程中，考量用地取得及避開後龍溪河川治理線等課題，去年多次召開地方說明會與鄉親及民代討論後，除了台61線採系統交流道配置，路線大致沿後龍溪北岸堤防以高架方式佈設，跨過北勢溪、台鐵、台1線後匯入台72線主線，原後龍端一併升級為完整交流道，以有效降低農地使用面積，減少土地紋理分割，獲鄉親及民代表支持。
縣長徐耀昌表示，台72線公路在台1線至台61線的區間，是縣內快速公路路網唯一尚未串聯的路段，感謝行政院核定可行性研究，給予苗栗重大交通建設的支持，未來完工後，台61線後龍往返大湖獅潭浪漫台3線及泰安溫泉觀光區，可縮短至30分鐘內到達，進一步健全苗栗山海線交通便捷路網、促進地方產業及觀光、更完善苗栗縣的九宮格路網功能，期望公路總局加速推動，早日完成建設。
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