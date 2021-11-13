快訊

直播／張忠謀APEC暨經濟領袖會議會後記者會

大二代刀風波未熄！成大醫院再爆減薪「一年少50萬元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台72線延伸至台61線工程計畫 獲行政院核定6年內通車

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台72線公路後龍鎮起點目前施設在市區內，無法與台61線西濱快速公路直接連通，影響快速路網功能。記者胡蓬生／攝影
台72線公路後龍鎮起點目前施設在市區內，無法與台61線西濱快速公路直接連通，影響快速路網功能。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣境內的台72線東西向快道路通車多年，但在西側起點後龍鎮僅差了2公里距離無法銜接台61線西濱快速公路，造成兩大快速公路間的「斷線」，影響快速路網功能及後龍市區交通，近年地方爭取施設台72線「未完成」的路段，全案最近已獲行政院核定，將由公路總局辦理綜合規畫及環境影響評估，預計在計畫核定後6年內完工通車。

苗栗縣政府工務處指出，台72線後龍端早年規畫路線採填土路堤方式直線穿越農業區，造成土地紋理分割招致地方強烈抗爭，公路總局在無法解決用地取得的情況下，將工程起點減短施作至台1線（後龍光華路），以致台72線無法直接銜接台61線串聯完整快速公路路網，許多大型過境車輛轉而行駛縣道126線等道路，但126線鄰近仁德醫護管理專科學校及人口稠密的住宅區，導致人車爭道，增加交通事故發生機率。

地方爭取將台72線延伸到台61線的計畫，經立委陳超明極力協助爭取，公路總局2018年辦理可行性研究，並於路廊選定過程中，考量用地取得及避開後龍溪河川治理線等課題，去年多次召開地方說明會與鄉親及民代討論後，除了台61線採系統交流道配置，路線大致沿後龍溪北岸堤防以高架方式佈設，跨過北勢溪、台鐵、台1線後匯入台72線主線，原後龍端一併升級為完整交流道，以有效降低農地使用面積，減少土地紋理分割，獲鄉親及民代表支持。

縣長徐耀昌表示，台72線公路在台1線至台61線的區間，是縣內快速公路路網唯一尚未串聯的路段，感謝行政院核定可行性研究，給予苗栗重大交通建設的支持，未來完工後，台61線後龍往返大湖獅潭浪漫台3線及泰安溫泉觀光區，可縮短至30分鐘內到達，進一步健全苗栗山海線交通便捷路網、促進地方產業及觀光、更完善苗栗縣的九宮格路網功能，期望公路總局加速推動，早日完成建設。

台72線公路後龍鎮起點目前施設在市區內，無法與台61線西濱快速公路直接連通，影響快速路網功能。記者胡蓬生／攝影
台72線公路後龍鎮起點目前施設在市區內，無法與台61線西濱快速公路直接連通，影響快速路網功能。記者胡蓬生／攝影
台72線公路後龍鎮起點目前施設在市區內，無法與台61線西濱快速公路直接連通，影響快速路網功能。記者胡蓬生／攝影
台72線公路後龍鎮起點目前施設在市區內，無法與台61線西濱快速公路直接連通，影響快速路網功能。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣台72線東西向快速道路延伸至台61線西濱快速公路的工程計畫已獲行政院核定，預計6年後完工通車。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣台72線東西向快速道路延伸至台61線西濱快速公路的工程計畫已獲行政院核定，預計6年後完工通車。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 行政院 徐耀昌

延伸閱讀

終於不用再拿馬桶、保麗龍箱充當護欄　彰化花壇斑鳩路擴寬正式通車！

西濱台61線公路竹南、後龍路段 明後天分別施工封閉

淡江大橋八里端通車！他看好淡水房價站穩5字頭 眾人有意見

武陵路斷頭橋有望解決 新竹縣台1線替代道路通過環評

相關新聞

等了12年 桃園航空城昨動工

等了12年的桃園航空城計畫昨天終於動工，進入實質開發。優先搬遷區A1、A2和A3標昨舉行開工典禮，預計2028年完工，總...

台72線延伸至台61線工程計畫 獲行政院核定6年內通車

苗栗縣境內的台72線東西向快道路通車多年，但在西側起點後龍鎮僅差了2公里距離無法銜接台61線西濱快速公路，造成兩大快速公...

綠公投布條掛街頭 藍批帶頭違法

桃園市街頭近日出現印有民進黨黨徽和蔡英文總統、副總統賴清德署名的公投宣傳布條，有些甚至綁在樹木、電桿處，昨天引來國民黨籍...

周年慶癱瘓交通 議員籲竹市府應對

好市多黑色購物節月底登場，位於新竹市中心的遠東巨城購物中心周年慶也將在12月初開跑，時代力量市議員蔡惠婷昨天質詢，直指大...

賣地70億元進市庫 桃議會擱置

桃園市地政局明年提撥平均地權基金70億元列歲入，國民黨議員舒翠玲質詢認為錢應專款專用，支應未來重大建設開發，提議刪除未果...

台3線死亡彎道 增設測速桿

新竹縣台3線峨眉段89.5公里前天深夜發生保時捷自撞車禍，釀2死1傷，該彎道被地方稱為死亡彎道。縣警局統計今年該路段發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。